Nach Spanisch-Verbot: Jetzt rudert die FIFA zurück

Übersetzung ab sofort möglich

Wie die spanische „Marca“ jetzt berichtet, ist der Weltverband FIFA in dieser Causa zurückgerudert. Ab sofort soll Spanisch bei Pressekonferenzen wieder erlaubt sein – für Journalisten, Spieler und Trainer. „Um die Arbeit aller Medien zu erleichtern, stellt die FIFA bei allen Pressekonferenzen einen spanischen Übersetzer zur Verfügung“, schreibt die Zeitung. Darüber hinaus soll es jetzt auch eine spanische Übersetzungsfunktion in der offiziellen FIFA-App geben.