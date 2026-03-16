Zollamt beschlagnahmte im Vorjahr 55 lebende Tiere

Darüber hinaus beschlagnahmte das Zollamt 448 Kilogramm Suchtgift, vor allem Cannabis, rund 8,8 Millionen illegal eingeführte Zigaretten, 116.000 gefälschte Waren und 392.000 Stück Arzneimittel, darunter illegal eingeführte Medikamente und gefälschte Arzneiwaren sowie Anabolika. Im Jänner 2025 wurden im Hafen Wien 120.000 Badeenten aus Kunststoff in zwei Containern aus China sichergestellt. Eine Laboruntersuchung zeigte, dass die Gummienten stark gesundheitsgefährdende Substanzen enthielten und nicht als Badespielzeug geeignet waren.