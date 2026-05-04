Immer mehr Akademiker in der Steiermark ohne Job

Exakt 38.000 Menschen waren im April beim steirischen Arbeitsmarktservice als arbeitslos gemeldet – das entspricht einem Anstieg von 1.350 Personen (+3,7 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr. Inklusive Schulungsteilnehmer (8.707) waren im April 46.707 Menschen ohne Job, ein Anstieg von 4 Prozent. Die geschätzte Arbeitslosenquote liegt laut AMS in der Steiermark bei 6,5 Prozent, das sind 0,2 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert.