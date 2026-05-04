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Um 60 Millionen Euro

Siemens Energy baut neues Werk in Linz mit 80 Jobs

Oberösterreich
04.05.2026 12:25
Siemens Energy produziert zum Beispiel Dampfturbinenrotoren.
Siemens Energy produziert zum Beispiel Dampfturbinenrotoren.(Bild: Siemens Energy)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Das deutsche Energietechnikunternehmen Siemens Energy will 155 Millionen Euro in den Ausbau seiner Aktivitäten in Österreich stecken. In Linz soll ein neues Servicewerk gebaut werden, während in Weiz in der Steiermark die Produktionskapazitäten ausgeweitet werden sollen. Insgesamt sollen dadurch 180 neue Arbeitsplätze entstehen.

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In den neuen Standort in Linz sollen 60 Millionen Euro fließen und 80 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Vom Bund kommen sieben Millionen Euro. Produktionsstart soll Mitte Mai 2027 sein. Das Servicewerk ist laut Information des Wirtschaftsministeriums auf die Reparatur und Generalüberholung von Transformatoren mit Leistungen von bis zu 500 MVA und Spannungen bis zu 550 kV ausgelegt. Bauherr des neuen Werks ist die Firma Felbermayr.

Ausbau der Produktion im steirischen Weiz
95 Millionen Euro sollen zudem in Weiz für den Ausbau der Produktion von Phasenschiebertransformatoren (PST) aufgewendet werden. Daraus sollen 100 neue Jobs entstehen, der Produktionsstart wird für Anfang 2028 angepeilt. Hier will das Wirtschaftsministerium „weitere Unterstützungsmaßnahmen“ beisteuern.

Großer Energie-Konzern
„Das ist ein klares Signal für Österreich als GreenTech- und Industriestandort“, sagt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) zu den Investitionen des deutschen Konzerns. Für Tim Oliver Holt, Vorstand von Siemens Energy, sorgt der Ausbau in Österreich dafür, „qualifizierte Fachkräfte einzustellen und die industrielle Wertschöpfung in Österreich langfristig zu stärken.“

Siemens Energy ist in der Energietechnologie aktiv und deckt von der Strom- und Wärmeerzeugung bis zur Speicherung mehrere Sparten ab. Weltweit beschäftigt der Konzern mehr als 100.000 Mitarbeiter und erzielte im Vorjahr einen Umsatz von rund 39 Milliarden Euro.

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