Siemens Energy baut neues Werk in Linz mit 80 Jobs

In den neuen Standort in Linz sollen 60 Millionen Euro fließen und 80 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Vom Bund kommen sieben Millionen Euro. Produktionsstart soll Mitte Mai 2027 sein. Das Servicewerk ist laut Information des Wirtschaftsministeriums auf die Reparatur und Generalüberholung von Transformatoren mit Leistungen von bis zu 500 MVA und Spannungen bis zu 550 kV ausgelegt. Bauherr des neuen Werks ist die Firma Felbermayr.