So reagieren Piloten im Nahen Osten auf den Krieg

In Katar und in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) gilt das Notfallsystem ESCAT. Dabei kann die Flugsicherung sofort Kursänderungen oder Landungen für bestimmte Zonen in der Luft vorschreiben, um beispielsweise den Abschuss von Drohnen und Raketen zu ermöglichen. „Wir haben uns daran gewöhnt“, sagt ein Pilot einer großen arabischen Airline. Es sei unvermeidlich, in problematischen Regionen im Einsatz zu sein. Pilot und Copilot versuchten jedoch alles, um Risiken so gering wie möglich zu halten – etwa mit zusätzlichem Treibstoff für mögliche Kursänderungen oder durch die Bitte um eine alternative Route, sagte er weiter.