Rücktritt! „Trainer kann auch keine Tore schießen“

Ein wahres Beben im Kurort! Andreas Feurer tritt mit sofortiger Wirkung als Trainer des FC Bad Sauerbrunn zurück. „Es war eine schwere Entscheidung, da mir der Klub sehr ans Herz gewachsen ist. Aufgrund der sportlichen Lage liegt es auf der Hand, dass die Mannschaft neue Impulse benötigt“, heißt es von Seiten des 44-Jährigen. Die Blau-Weißen haben einen verkorksten Rückrundenstart hingelegt, nur zwei von neun möglichen Zählern gesammelt. „In allen Spielen hätten wir gewinnen können, es ist für uns sehr unglücklich gelaufen“, erklärt Sportboss Heinz Kremser den Abwärtstrend. Immer wieder haperte es in der Offensive. Kremser: „Aber unser Trainer kann ja auch keine Tore schießen.“ Der Verein wünscht Andreas weiterhin alles Gute für die Zukunft.