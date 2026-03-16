Rotstift ist ein Verrat am gesamten Frauensport!

In der „Vermessestadt“ gab es laufenden Unmut!
Welser Halbmarathon
Mit dem Förderstopp für das Upper Austria Ladies in Linz trifft die SPÖ ein Top-Event, das seit Jahren wie kaum ein anderes gegen die männlich dominierte Sportwelt ankämpft. Und das als größte Frauensport-Veranstaltung Österreichs weit über das Spitzentennis hinaus . . .
Traurig! Die Rede ist von Momenten. Momenten, in denen sich der Sport verraten fühlt. In denen große Worte über Gleichstellung, Förderung und Sichtbarkeit plötzlich wie leere Hüllen wirken. Die von der SPÖ rund um den Weltfrauentag vollzogene Streichung der Fördergelder für Österreichs größtes Frauensportevent ist genau so ein Moment.
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