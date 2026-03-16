Versteckte Macht – was Paare falsch einschätzen

Auch Bindungsängste wirken sich auf Selbsteinschätzung aus

Interessant war auch, dass Menschen mit Bindungsangst oder geringem Selbstwertgefühl ihre Macht stärker unterschätzten. Menschen mit einer hohen Beziehungsmotivation – also einem starken Wunsch, die Beziehung langfristig aufrechtzuerhalten – schätzten sich deutlich besser ein. Wenn Paare lernen, besser einzuordnen, wie viel Einfluss sie in Beziehungen haben, könnte das zu einer besseren Kommunikation führen. Die Forscher legen nahe, dass auch für die Beziehung schädliches Verhalten, wie Aggressionen oder Rückzug, dadurch vermieden werden könnte.