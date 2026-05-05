Hantavirus wohl von Mensch zu Mensch übertragen

Verstorbenes Ehepaar dürfte sich an Land angesteckt haben

Das betroffene kleine Kreuzfahrtschiff war vom Süden Argentiniens aufgebrochen und ankert derzeit vor Kap Verde. Die WHO vermutet, dass die Infektionskette von einem mittlerweile verstorbenen niederländischen Ehepaar ausging, das sich vor der Einschiffung in Argentinien noch an Land angesteckt haben könnte. Van Kerkhove wies darauf hin, dass viele Passagiere der Expeditionskreuzfahrt Wildtier-Beobachtungen und ähnliche Aktivitäten unternommen haben.