Tote auf Luxusliner: So gefährlich ist Hantavirus

Fest steht: Auf dem Expeditionsschiff „MV Hondius“, das zwischen Argentinien und Kap Verde unterwegs ist, kam es zu mehreren schweren Erkrankungen im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Hantavirus-Ausbruch. Drei Menschen starben, mindestens drei weitere erkrankten, teils schwer. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bestätigte, dass zumindest ein Fall des Virus nachgewiesen wurde und Untersuchungen laufen.