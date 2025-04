Schluss! Diese Fehler übersteht keine Beziehung

Beziehungen halten – so sagt man – fast alles aus, wenn man sich liebt. Das kann sein. Aber was halten sie denn eigentlich nicht aus? Auf jeden Fall gezielte Täuschungen, zeigt nun eine Umfrage. Was alles dazu gehört, haben wir uns näher angeschaut – und auch, wie man vielleicht doch noch miteinander klarkommen kann.