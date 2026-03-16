Personal wendet sich mit offenen Brief an Land

Nun geht die Sache aber weiter, denn Teile des Personals richten sich mit einem offenen Brief an Landesrätin Schöbi-Fink. Darin wird die Politikerin gebeten, die Entscheidung zu überdenken. Neben viel Lob für das Engagement von Gräve geht auch eines klar aus dem Brief hervor, die Beschäftigten bangen um ihre Jobs: „Eine Intendanz wechselt, feste Künstler:innen und Mitarbeiter:innen gehen entweder mit oder bleiben, wenn sie die Chance bekommen – das ist der Optimalfall, der selten eintritt. Im schlimmsten Fall wird einem Ensemble eine neue künstlerische Leitung aufgedrückt, die gewachsene Strukturen stutzt und einen Großteil der Beschäftigten entlässt. Somit stehen wir, das künstlerische Personal des Vorarlberger Landestheaters, vor einer Periode der Ungewissheit und nicht selten vor Zukunftsängsten,“ heißt es in dem Brief, der von zahlreichen Mitarbeitenden, aber auch von Künstlern außerhalb Vorarlbergs unterschrieben wurde.