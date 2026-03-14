Aufsichtsrat entschied einstimmig gegen Gräve

Nicht ganz nachvollziehen kann man bei der KUGES die Reaktionen nach der Entscheidung, die Stelle von Gräve neu zu besetzen. Die Verantwortlichen stellen zum einen klar, dass die „Behandlung der Frage einer weiteren Vertragsverlängerung“ nicht kurzfristig und auch nicht aufgrund einzelner Ereignisse der jüngeren Vergangenheit erfolgt sei. „Der Zeitpunkt der Befassung – rund zweieinhalb Jahre vor Ablauf des laufenden Vertrags – erfolgte auf ausdrücklichen Wunsch der Intendantin, um frühzeitig Klarheit über die weitere Perspektive zu erhalten“, stellen die Zuständigen in einer Aussendung klar.