Vertrag von Stephanie Gräve wird nicht verlängert

„Guter Zeitpunkt für neue Impulse“

Schöbi-Fink begründete den Entschluss zumindest indirekt mit der Sanierung des Landestheaters. Ab September wird dieses umfassend erneuert, im Herbst 2027 soll es dann wiedereröffnet werden. Gräve werde noch die erste Spielzeit im aufpolierten Theater verantworten und ihre zweite Periode bis zum Ende führen, danach sei „aber ein guter Zeitpunkt für neue Impulse“, so die Landesrätin. In der Zeit des Umbaus wird das Organisationstalent von Gräve jedenfalls noch einmal voll gefordert sein: Denn das Landestheater wird auf verschiedene Spielstätten im Land ausweichen müssen, was mit einem erheblichen logistischen Aufwand verbunden ist – dennoch hat man sich zum Ziel gesetzt, ein ambitioniertes „Exilprogramm“ auf die Beine zu stellen.