Cineasten machen die Grazer Kinosäle wieder voll

Vor drei Jahren hat der Grazer Filmemacher David Lapuch bei der Diagonale seinen Durchbruch gefeiert: Für „Cornetto im Gras“ erhielt er den Preis für den besten Kurzspielfilm – heuer präsentiert er mit „Frutti di Mare“ seinen Nachfolgefilm. Doch der Weg dahin war nicht einfach: „Es war das erste Mal, dass ich vom Land Steiermark keine Förderung bekommen habe“, schildert er. „Es ist nur Barbara Rosanelli von der Film Commission der Stadt Graz zu verdanken, dass wir den Film überhaupt machen konnten – auch wenn wir bei den Gagen kürzen mussten.“