Cineasten machen die Grazer Kinosäle wieder voll

Wenn die Diagonale ansteht, dreht sich in Graz und der Steiermark einige Tage lang alles ums Thema Film. Doch die Branche ist unter Druck – Förderkürzungen, die künstliche Intelligenz und Streaminganbieter gefährden die Filmkunst. Weshalb das treue Publikum nun wichtiger denn je ist.
Vor drei Jahren hat der Grazer Filmemacher David Lapuch bei der Diagonale seinen Durchbruch gefeiert: Für „Cornetto im Gras“ erhielt er den Preis für den besten Kurzspielfilm – heuer präsentiert er mit „Frutti di Mare“ seinen Nachfolgefilm. Doch der Weg dahin war nicht einfach: „Es war das erste Mal, dass ich vom Land Steiermark keine Förderung bekommen habe“, schildert er. „Es ist nur Barbara Rosanelli von der Film Commission der Stadt Graz zu verdanken, dass wir den Film überhaupt machen konnten – auch wenn wir bei den Gagen kürzen mussten.“
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