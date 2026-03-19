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Velovista: Radeln, genießen und Kärnten erleben!

Radkrone
19.03.2026 14:40
Im Vorjahr fand Velovista das erste Mal statt und begeisterte unzählige Radfahrer.
Im Vorjahr fand Velovista das erste Mal statt und begeisterte unzählige Radfahrer.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Wenn im Frühjahr die Velovista startet, wird Kärnten zum Paradies für Genussradler. Die „Radkrone“ war im Alpen-Adria-Raum unterwegs – und bekam einen Blick hinter die Kulissen des großen Rad-Events.

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Vom 26. April bis 3. Mai rollt die Velovista wieder durch Kärntens schönsten Radregionen. Acht Tage lang entdecken Radfahrer dabei auf geführten Touren die Kärntner Seenlandschaft – vom Wörthersee über Klagenfurt bis zum Faaker und Ossiacher See. Rund 450 Kilometer Radgenuss stehen am Programm.

Damit die Teilnehmer ein entspanntes Frühlingsradeln erleben können, legt sich das Organisationsteam ordentlich ins Zeug. „Das ist nichts, was man in ein paar Wochen organisiert“, erklärt Ex-Radprofi und Organisator Paco Wrolich der „Radkrone“, während er die Radwege im Dreiländereck Kärnten-Italien-Slowenien prüft.

Erleben Sie Kärnten

und sichern Sie sich Ihren Platz bei der Velovista. Für Radbegeisterte stehen mehrere Buchungspakete zur Auswahl, von Velovista Grande (9 Tage, 8 Nächte, ab 719 Euro) bis hin zu zwei Wochenend-Packages. 

Alle Infos und Buchungsmöglichkeiten unter www.velovista.at

Denn neben dem Erlebnis ist ein Thema besonders wichtig: die Sicherheit der Teilnehmer. Jede Kreuzung entlang der Strecke wird im Vorfeld kontrolliert, mögliche Gefahrenstellen abgesichert. Guides müssen ausgewählt, geschult und über jede Passage informiert werden. Paco: „Gleichzeitig laufen intensive Abstimmungen mit Gemeinden, Behörden und Straßenverwaltungen.“

Denn entlang der Velovista-Route darf am Ende nichts dem Zufall überlassen werden – nicht einmal eine kurzfristige Baustelle. „Wir stehen ständig mit den Straßenbauern und Gemeinden in Kontakt. Wenn irgendwo eine Baustelle geplant ist, müssen wir rechtzeitig reagieren und die Strecke anpassen.“

Seit Monaten ist Organisator und Ex-Radprofi Paco Wrolich mit Vorbereitungen beschäftigt.
Seit Monaten ist Organisator und Ex-Radprofi Paco Wrolich mit Vorbereitungen beschäftigt.(Bild: Hannes Wallner)
Die „Radkrone“ begleitete Paco beim Streckencheck im Dreiländereck.
Die „Radkrone“ begleitete Paco beim Streckencheck im Dreiländereck.(Bild: Hannes Wallner)

Velovista startet mit autofreien Wörthersee
Der Start der Velovista erfolgt spektakulär am 26. April, mit dem 29. autofreien Wörthersee – schöner kann man den bekanntesten Badesee Kärntens nicht entdecken. Die Uferstraße wird an diesem Tag für den Autoverkehr gesperrt – ein Erlebnis, das jedes Jahr tausende Teilnehmer begeistert.

Danach führt die Route entlang des Drauradwegs von Spittal an der Drau nach Villach und zurück an den Wörthersee. Man erlebt das malerische Seental, Rundtouren führen nach St. Veit und Südkärnten, bevor es zum Faaker See geht. Paco: „Die Velovista ist eine Genuss-Radreise und zeigt die Vielfalt Kärntens.“

Drei Länder an einem Tag
Einer der spektakulärsten Tage führt – wie auch uns beim Streckencheck – ins Dreiländereck. Vom türkisfarbenen Faaker See radeln die Teilnehmer entlang des Alpe-Adria-Radwegs nach Italien, weiter über Tarvis und nach Planica in Slowenien, hinein in den Triglav-Nationalpark. Dort wartet eine Kulisse, die viele nur aus dem Fernsehen kennen: die berühmte Skiflugschanze von Planica, auf der im Winter Sprünge von über 250 Metern möglich sind.

Bei Velovista geht es nicht nur ums Radfahren. Entlang der Strecke warten kulinarische Stopps mit Spezialitäten aus dem Alpen-Adria-Raum. Dazu kommen Musik- und Kulturprogramme sowie Begegnungen mit regionalen Produzenten.

Velovista heißt gemeinsam mit Gleichgesinnten Kärntens schönste Seiten radeln erleben.
Velovista heißt gemeinsam mit Gleichgesinnten Kärntens schönste Seiten radeln erleben.(Bild: Hannes Wallner)
Unterwegs gibt es Kulinarik, Unterhaltung und Kultur.
Unterwegs gibt es Kulinarik, Unterhaltung und Kultur.(Bild: Hannes Wallner)
Schöner als im Fahrradsattel kann man Kärnten nicht entdecken.
Schöner als im Fahrradsattel kann man Kärnten nicht entdecken.(Bild: Hannes Wallner)
Jana Kruse vom „Krone“-Marketing ist von Velovista begeistert.
Jana Kruse vom „Krone“-Marketing ist von Velovista begeistert.(Bild: Hannes Wallner)

Großes Finale am Ossiacher See
Der krönende Abschluss folgt am 3. Mai mit einem weiteren autofreien Highlight: der Rundfahrt um den Ossiacher See. An diesem Tag gehört die gesamte Uferstraße den Radfahrern. Danach endet die Velovista mit einem großen gemeinsamen Finale.

Die Velovista soll den Teilnehmern Kärnten so zeigen, wie Kärntner es selbst lieben: mit großartigen Landschaften, offenen Menschen und Radwegen, die zu den schönsten Europas gehören.“

Mitmachen: Gewinnen Sie 3x2 Wörthersee/Klagenfurt Packages (25. bis 29.4.) und 3x2 Faaker See / Ossiacher See Packages (29.4. bis 3.5.) auf www.krone.at/gewinnspiele. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieser Artikel entstand in Kooperation mit der Kärnten Werbung unter Wahrung der redaktionellen Unabhängigkeit.

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