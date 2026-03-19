Velovista: Radeln, genießen und Kärnten erleben!

und sichern Sie sich Ihren Platz bei der Velovista. Für Radbegeisterte stehen mehrere Buchungspakete zur Auswahl, von Velovista Grande (9 Tage, 8 Nächte, ab 719 Euro) bis hin zu zwei Wochenend-Packages.

Alle Infos und Buchungsmöglichkeiten unter www.velovista.at