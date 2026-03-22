Statt Luxusleben nun ungewisse Zukunft im Tierheim

Seit sich der Nahe Osten immer mehr zum Brandherd entwickelt, nehmen die „neureichen“ Bewohner von Dubai ihre Füße in die Hand. Rauchsäulen und Raketen am Himmel passen nicht zum exklusiven Lifestyle. Doch während hastig Flüge gesucht und Wertsachen gepackt werden, wird etwas anderes Wertvolles oft zurückgelassen: das eigene Haustier!
Ja, richtig gelesen. Die Vierbeiner, die bisher wie Familienmitglieder behandelt wurden und auch oft als pelzig-herzige Stars in den sozialen Medien diverser Influencer auftraten, sitzen nicht mehr in, sondern alleine vor der Prachtvilla. Futter, Gassi oder Streicheleinheiten? Derzeit leider Fehlanzeige.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.