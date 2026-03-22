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Verlassen in Dubai

Statt Luxusleben nun ungewisse Zukunft im Tierheim

Tierecke
22.03.2026 11:49
Zahlreiche Influencer und Auswanderer kehren der Wüstenmetropole aus Angst vor Raketenangriffen ...
Zahlreiche Influencer und Auswanderer kehren der Wüstenmetropole aus Angst vor Raketenangriffen den Rücken. Die vierbeinigen Familienmitglieder stehen leider nicht immer ganz oben auf der Einpackliste.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Katharina Lattermann
Porträt von Tierecke
Von Katharina Lattermann und Tierecke

Seit sich der Nahe Osten immer mehr zum Brandherd entwickelt, nehmen die „neureichen“ Bewohner von Dubai ihre Füße in die Hand. Rauchsäulen und Raketen am Himmel passen nicht zum exklusiven Lifestyle. Doch während hastig Flüge gesucht und Wertsachen gepackt werden, wird etwas anderes Wertvolles oft zurückgelassen: das eigene Haustier!

0 Kommentare

Ja, richtig gelesen. Die Vierbeiner, die bisher wie Familienmitglieder behandelt wurden und auch oft als pelzig-herzige Stars in den sozialen Medien diverser Influencer auftraten, sitzen nicht mehr in, sondern alleine vor der Prachtvilla. Futter, Gassi oder Streicheleinheiten? Derzeit leider Fehlanzeige.

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