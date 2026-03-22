Statt Luxusleben nun ungewisse Zukunft im Tierheim

Seit sich der Nahe Osten immer mehr zum Brandherd entwickelt, nehmen die „neureichen“ Bewohner von Dubai ihre Füße in die Hand. Rauchsäulen und Raketen am Himmel passen nicht zum exklusiven Lifestyle. Doch während hastig Flüge gesucht und Wertsachen gepackt werden, wird etwas anderes Wertvolles oft zurückgelassen: das eigene Haustier!