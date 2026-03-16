Westenthaler schreit Alarm wegen Stiftungsrat-Chef

Und er geht sogar noch weiter: Er sieht „Gefahr im Verzug“. Und wenn nun das eingangs genannte Drittel der Stiftungsräte das auch so sieht, dann wird es eine weitere Krisensitzung am ORF-Küniglberg geben. Dabei wollen vor allem die Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nur eines, wieder in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen zu können. Ihnen sprach die neue Intendantin Ingrid Thurnher aus der Seele als sie zum Tsunami, ausgelöst durch die Causa Weißmann sagte: „So sind wir nicht.“