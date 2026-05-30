Früher als erwartet: Jetzt kommt die Schafskälte!

Schafskälte kommt schon früher

Gleichzeitig gehen die Temperaturen deutlich zurück: Statt über 30 Grad werden vielerorts nur noch 19 bis 25 Grad erreicht. Die sogenannte Schafskälte hat somit dieses Jahr ungewöhnlich früh zugeschlagen. Statt wie üblich erst im Juni sorgt die Kaltfront bereits deutlich früher für einen markanten Temperatursturz. Typisch für dieses Wetterphänomen sind nasskalte Luftmassen aus dem Norden, die selbst nach warmen Frühlingstagen noch einmal für kühle, teils ungemütliche Verhältnisse sorgen.