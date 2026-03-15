Thurnher sagt „Nein“ zu Luxus-Pensionsvertrag

Strobl: „Werden klagen müssen“

Im „Standard“ erklärte Strobl inzwischen, es habe keinen ihm bekannten Versuch gegeben, den Vertrag aufzulösen. Er bestätigte aber, dass der ORF seine Pensionszulage abgelehnt hatte. Weiters sagt er: „Mein Anwalt und ich haben zur Kenntnis genommen, dass ich diese Zusage nach Ablauf meines Dienstvertrags am 31.12.2026 beim Arbeits- und Sozialgericht einklagen werde müssen. Nach Ablauf meines Dienstverhältnisses deshalb, weil erst dann mein Anspruch geltend gemacht werden kann.“