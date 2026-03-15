Thurnher sagt „Nein“ zu Luxus-Pensionsvertrag

Nach dem Skandal um Roland Weißmann bleibt auch die neue ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher bei dessen Linie zu Pius Strobls Pension. Der hochrangige ORF-Manager forderte einen Spezialvertrag, bei dem es um 2,4 Millionen Euro gehen dürfte – im „Krone“-Interview bestätigte Thurnher nun, dass man den Forderungen nicht nachkommen will.
Ingrid Thurnher erklärt gegenüber Conny Bischofberger, dass die Vereinbarung bereits 2022 „von einer Rechtsanwaltskanzlei und einem Universitätsprofessor“ geprüft worden sei. Das Ergebnis: Sie sei nicht wirksam zustande gekommen. „Ich muss dazu gar nichts unterschreiben“, sagt sie im Interview. „Der ORF bestreitet diese Ansprüche, daran hat sich nichts geändert.“
Strobl: „Werden klagen müssen“
Im „Standard“ erklärte Strobl inzwischen, es habe keinen ihm bekannten Versuch gegeben, den Vertrag aufzulösen. Er bestätigte aber, dass der ORF seine Pensionszulage abgelehnt hatte. Weiters sagt er: „Mein Anwalt und ich haben zur Kenntnis genommen, dass ich diese Zusage nach Ablauf meines Dienstvertrags am 31.12.2026 beim Arbeits- und Sozialgericht einklagen werde müssen. Nach Ablauf meines Dienstverhältnisses deshalb, weil erst dann mein Anspruch geltend gemacht werden kann.“
Schwere Vorwürfe gegen Weißmann
Der ORF-Stiftungsrat hatte am Donnerstag Ingrid Thurnher mit der vorläufigen Führung der Geschäfte des ORF-Generaldirektors betraut. Weißmann war nach schweren Vorwürfen gegen ihn am vergangenen Sonntag zurückgetreten. Eine Mitarbeiterin des ORF hatte ihn der sexuellen Belästigung bezichtigt. Roland Weißmann bestreitet die Vorwürfe als falsch. Zudem wurde spekuliert, ob Pius Strobl in einem näheren Verhältnis zu der besagten Mitarbeiterin steht.
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