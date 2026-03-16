Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das ist der Grund

Die Österreicher konsumieren weniger Mineralwasser

Wirtschaft
16.03.2026 11:31
Der Mineralwasser-Absatz in Österreich sank 2025 um satte zwölf Prozent- (Symbolbild)
Der Mineralwasser-Absatz in Österreich sank 2025 um satte zwölf Prozent- (Symbolbild)(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Österreich ist im Vorjahr deutlich weniger Mineralwasser abgefüllt und auch abgesetzt worden als 2024 davor. 

0 Kommentare

Im abgelaufenen Jahr wurden 614 Millionen Liter abgefüllt, 2024 waren es noch 700 Millionen Liter gewesen.

Auch beim Absatz ging es bergab: Dieser sank um 12 Prozent, wie das Forum Natürliches Mineralwasser am Montag mitteilte.

Einführung des Einwegpfands bremst die verkauften Mengen
Grund für den Absatzrückgang sei unter anderem die Einführung des Einwegpfands für PET-Flaschen gewesen.

Seit mehr als einem Jahr gibt es Einwegpfand auf Plastikflaschen und Aluminiumdosen – Ende Jänner zog Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) eine positive Bilanz. Mit einer Sammelquote von 81,5 Prozent wurden die Vorgaben der österreichischen Pfandverordnung von mindestens 80 Prozent erfüllt. Spar-Chef Hans K. Reisch dagegen beklagte unlängst gegenüber der „Krone“ einen Mehraufwand für den Handel.

Die Infografik zeigt das Einweg-Pfandsystem in Österreich seit Jänner 2025. Die Sammelquote für 2025 liegt bei 81,5 % und übertrifft das Ziel von 80 %. Bis 2027 soll eine Quote von 90 % erreicht werden. Die Karte zeigt die Sammelmengen 2025 in Millionen Gebinden nach Bundesländern. Wien hat mit 315 Millionen die höchste Menge, Burgenland und Vorarlberg liegen mit 53 und 54 Millionen am niedrigsten. Quelle: Recycling Pfand Österreich.

74 Liter Mineralwasser pro Kopf
Zurück zur Statistik: Mineralwasser mit Kohlensäure blieb mit einem Absatzanteil von 57 Prozent auch 2025 der Marktführer. Stilles Mineralwasser erreichte einen Anteil von 28 Prozent, die übrigen 15 Prozent entfielen auf Mineralwasser mit wenig Kohlensäure. Pro Kopf wurden in dem Jahr 74 Liter Mineralwasser konsumiert.

Lesen Sie auch:
Die Marktführerschaft konnte der Lebensmittelkonzern ausbauen, so Chef Hans K. Reisch.
Steuern, Pfand, ...
Supermarkt-Chef beklagt „immer mehr Bürokratie“
13.03.2026
„Zentraler Hebel“
Sammelziel bei Einweg-Pfand im 1. Jahr erreicht
28.01.2026
Krone Plus Logo
Händler zieht Bilanz
Ein Jahr Pfandsystem: „Der Start war sehr holprig“
24.01.2026

Das Forum Natürliches Mineralwasser wurde 1987 gegründet und vereint die Mineralwasserunternehmen der Marken Alpquell, Astoria, Frankenmarkter, Gasteiner, Juvina, Lebensquell, Long Life, Montes, Peterquelle, Preblauer, Römerquelle, SilberQuelle, Steirerquell, Tiroler Quelle, Vitus-Quelle, Vöslauer und Waldquelle unter sich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
16.03.2026 11:31
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mojtaba Khamenei ist seit den Angriffen von Israel und den USA aus der Öffentlichkeit ...
Aus Iran geschmuggelt?
Neuer Ayatollah soll in Moskauer Klinik sein
Der Airport ist wegen des Iran-Kriegs und der Gegenangriffe Teherans auf Staaten in der ...
Schock in den Emiraten
Flugverkehr in Dubai nach Drohnenangriff gestoppt
US-Präsident Donald Trump (hier im Bild mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte, Frankreichs ...
Straße von Hormuz
Trump fordert Hilfe, erhöht Druck auf NATO-Staaten
Bernhard Speer und er gehen für eine kurze Zeit getrennte Wege: Christopher Seiler (re.) zieht ...
Gesteht „Fehler“ ein
Seiler zieht sich nach Gewaltvorwürfen zurück
Betont zeigte Netanyahu in einem Video all seine Finger, um KI-Vorwürfe im Vorfeld zu ...
Scherzt in Video
Netanyahu zeigt sich nach Gerüchten um Tod in Café
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
233.877 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
154.319 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Oberösterreich
Ein Opfer tot: Mann stach in Linz auf Menschen ein
119.233 mal gelesen
Die Linzer Bismarckstraße
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1521 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
988 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Kolumnen
Warum sich das Nichtstun im ORF bitter rächen kann
961 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl im letzten ORF-„Sommergespräch“ im September 2025
Mehr Wirtschaft
Das ist der Grund
Die Österreicher konsumieren weniger Mineralwasser
Preisverfall
Die Immobilienkrise bremst Chinas Aufschwung
Brandmauer gegen AfD
Ex-VW-Chef: Deutschland „auf dem Weg zur DDR 2.0“
Zapfsäulen-Check
Benzin ist heute sogar billiger als vor 15 Jahren
Norweger übernehmen
Paukenschlag: Linzer Handyhersteller vor Verkauf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf