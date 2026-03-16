Die Österreicher konsumieren weniger Mineralwasser

Die Infografik zeigt das Einweg-Pfandsystem in Österreich seit Jänner 2025. Die Sammelquote für 2025 liegt bei 81,5 % und übertrifft das Ziel von 80 %. Bis 2027 soll eine Quote von 90 % erreicht werden. Die Karte zeigt die Sammelmengen 2025 in Millionen Gebinden nach Bundesländern. Wien hat mit 315 Millionen die höchste Menge, Burgenland und Vorarlberg liegen mit 53 und 54 Millionen am niedrigsten. Quelle: Recycling Pfand Österreich.