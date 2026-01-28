Sammelziel bei Einweg-Pfand im 1. Jahr erreicht

Zwei Milliarden Pfandflaschen und -dosen wurden 2025 insgesamt in den Verkehr gebracht und bis 31. Dezember wurden auch 1,4 Milliarden Gebinde wieder retourniert. Unter Berücksichtigung von Gewicht und einer Verweildauer von durchschnittlich 51 Tagen zwischen Erstinverkehrsetzung und Rückgabe konnten dann die besagten 81,5 Prozent erreicht werden. „Somit finden mehr als acht von zehn Pfandgebinden den Weg zurück in den Kreislauf“, erklärte Fiala. Dafür wurden rund 3000 Produkte mit dem Pfandlogo ausgestattet. 6400 Rücknahmeautomaten in ganz Österreich bedeuten zudem „die zweithöchste Dichte in ganz Europa“.