Passant lebensgefährlich verletzt und davongerast

Der unbekannte Lenker eines dunklen Audi hatte gegen 2 Uhr Früh in der Welser Dragonerstraße in OÖ einen Fußgänger erfasst und lebensgefährlich verletzt. Anstatt stehenzubleiben, beging der Lenker Fahrerflucht. Nun bittet die Welser Verkehrspolizei um Hinweise, die zur Identifikation des Unfalllenkers führen.
Mit einem dunklen Audi war ein Autofahrer am Sonntag gegen zwei Uhr auf der Dragonerstraße in Wels unterwegs gewesen, als er auf Höhe der Kreuzung mit der Franz-Fritsch-Straße mit einem 42-jährigen Ukrainer aus Wels kollidierte.
Polizei bittet um Hinweise
Dabei wurde der 42-Jährige lebensgefährlich verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Anstatt stehenzubleiben, raste der unbekannte Lenker einfach davon, beging Fahrerflucht. Die Polizei bittet deshalb etwaige Zeugen, sich mit der Verkehrsinspektion Wels unter der Telefonnummer 059133 474401 in Verbindung zu setzen.
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