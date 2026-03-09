Mit dem letzten Flug raus aus dem Kriegsgebiet

Karoline Singer von der „Krone Oberösterreich“ hat den Krieg im Nahen Osten unfreiwillig miterlebt, gehört, wie zahlreiche iranische Raketen über Dubai abgefangen wurden. Eine Rückholaktion des Außenministeriums und der Botschaft beendete das ungewollte Abenteuer glimpflich. Dafür ist sie „unglaublich dankbar“, auch wenn der Weg dorthin kein leichter war.
Werden bei Landungen am Flughafen Wien-Schwechat klatschende Personen meist mit kritischen, beinahe verachtenden Blicken gestraft, war auf der Chartermaschine mit der Flugnummer PVT9712 alles ganz anders. „Beim Verlassen der Maschine sind die ersten Personen in Tränen ausgebrochen. Wartende Angehörige und ankommende Fluggäste fielen sich in die Arme, Tränen der Erleichterung flossen“, schildert Singer die herzergreifenden Szenen in Wien-Schwechat.
