Mit dem letzten Flug raus aus dem Kriegsgebiet

Werden bei Landungen am Flughafen Wien-Schwechat klatschende Personen meist mit kritischen, beinahe verachtenden Blicken gestraft, war auf der Chartermaschine mit der Flugnummer PVT9712 alles ganz anders. „Beim Verlassen der Maschine sind die ersten Personen in Tränen ausgebrochen. Wartende Angehörige und ankommende Fluggäste fielen sich in die Arme, Tränen der Erleichterung flossen“, schildert Singer die herzergreifenden Szenen in Wien-Schwechat.