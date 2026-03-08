Auswanderin aus Wien: „Ich stehe zu Dubai“

Beim Essen mit Freunden von Angriffen überrascht

„Wir haben nicht gedacht, dass der Krieg im Iran uns betreffen wird“, gesteht sich die Wienerin im Gespräch mit krone.at ein. Und so wurde sie bei einem Essen mit Freunden am Samstag von den ersten Angriffen auf Dubai überrascht. „Es war intensiv und natürlich auch beängstigend“, schildert die 39-Jährige das Erlebte.

Mittlerweile habe sich die Lage aber deutlich beruhigt: „Man bekommt eigentlich nichts mit und fühlt sich wahnsinnig sicher. Die Regierung macht alles, um den Frieden zu behalten.“