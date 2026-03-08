Sicher trotz Raketen?
Auswanderin aus Wien: „Ich stehe zu Dubai“
„Wir haben dieses Land gewählt. Wir stehen zu ihm“ – diese Botschaft teilen derzeit zahlreiche Dubai-Auswanderer auf Social Media. Eine von ihnen ist die Wienerin Dalara H. (39). Kommentare, die das Auswandern in ein Land wie Dubai kritisieren, belächelt die dreifache Mutter: „Das ist so typisch österreichisch.“
Dalara H. lebt seit fünf Jahren mit ihrem Ehemann und den gemeinsamen drei Söhnen in der Wüstenmetropole. Dass die Sicherheitsstandards in den Emiraten hoch sind, war Hauptgrund für das Auswanderer-Paar, nach neun Jahren ihrer ursprünglichen Wahl-Heimat Los Angeles den Rücken zu kehren und nach Dubai weiterzuziehen.
Beim Essen mit Freunden von Angriffen überrascht
„Wir haben nicht gedacht, dass der Krieg im Iran uns betreffen wird“, gesteht sich die Wienerin im Gespräch mit krone.at ein. Und so wurde sie bei einem Essen mit Freunden am Samstag von den ersten Angriffen auf Dubai überrascht. „Es war intensiv und natürlich auch beängstigend“, schildert die 39-Jährige das Erlebte.
Mittlerweile habe sich die Lage aber deutlich beruhigt: „Man bekommt eigentlich nichts mit und fühlt sich wahnsinnig sicher. Die Regierung macht alles, um den Frieden zu behalten.“
Ihre Überzeugung teilte die dreifache Mutter auch in ihrer Instagram-Story und postete ein virales Sujet, das Dubai Rückendeckung gibt (siehe Bild oben). „Ja, ich stehe auch jetzt zu diesem Land und fühle mich trotz der Angriffe sicher hier“, so Dalara H., die dennoch einräumt, dass eine gewisse Beunruhigung sehr wohl präsent ist: „Nur weil man nichts mitbekommt, heißt es ja nicht, dass nichts passiert.“
Nur weil man nichts mitbekommt, heißt es ja nicht, dass nichts passiert.
Dalara H. über ihr Sicherheitsgefühl in Dubai
„Kann sein, dass es eine Frage der Zeit war“
Kritikern aus der Heimat, die behaupten, bei einer Auswanderung in ein „Land wie Dubai“ müsse man früher oder später mit Unruhen und Krieg rechnen, steht die 39-Jährige gelassen gegenüber: „Ja, kann sein, dass es eine Frage der Zeit war. Solche Meldungen sind aber so typisch österreichisch. Sicher ist jeder selbst schuld. Aber Leute reden und verurteilen schnell, weil sie einfach keine Ahnung haben.“
„Österreich wäre nur ein Zwischenstopp“
Sollte sich die Lage in Dubai aber tatsächlich drastisch zuspitzen, will die Familie vorübergehend zurück nach Österreich. „Das wäre aber definitiv nur ein Zwischenstopp, ich würde Dubai nur sehr ungern verlassen“, so die 39-Jährige.
