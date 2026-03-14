Greber in Mellau out – aber keiner hat es gesehen

Mama, Papa und viele Fans

„Die Rennen hier sind für mich Wettkampftraining“, verriet der Head-Pilot. „Und eine tolle Möglichkeit, dass die Familie, Freunde und Kollegen zuschauen können.“ Was am Samstag aber gar nicht einfach war. Zwar waren Mama Conny und Papa Christian, der auch in Sachen Pistenpräparierung ordentlich anpackte, sowie Unterstützer Christian Kaufmann an der Roßstelle vor Ort – wirklich viel sehen konnten sie aber alle nicht.