Nach Absage kommt es in Schladming zum Showdown

Fünf Herren in den Top-3, getrennt durch gerade einmal 20 Punkte und ein junger Österreicher mittendrin. Der Kampf um die Slalom-Krone im Europacup und die damit verbundenen Weltcup-Fixtickets verspricht, zu einem echten Herzschlagfinale zu werden. Wo stehen die ÖSV-Asse in den anderen Disziplinen, wer darf für den Weltcupwinter 2026/27 planen?
„Der Nebel war brutal! Einen Slalom kannst du eigentlich immer irgendwie fahren, am Sonntag war das aber nicht möglich“, schildert Jakob Greber die Verhältnisse, die sich dem Europacupfeld in Berchtesgaden boten. „Der Start wurde zuerst um 75 Minuten verschoben. Da schien es zu gehen. Bei meiner Fahrt mit Nummer vier war die Sicht auch in Ordnung. Aber nach der Acht ging nichts mehr.“ Die Folge: Das Rennen wurde abgebrochen. „Und wird meines Wissens auch nicht nachgetragen“, sagt der 22-Jährige, der in diesem Winter bereits vier Podestplätze holen konnte und auf den nun ein absoluter Showdown wartet.
