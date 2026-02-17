Nach Absage kommt es in Schladming zum Showdown

„Der Nebel war brutal! Einen Slalom kannst du eigentlich immer irgendwie fahren, am Sonntag war das aber nicht möglich“, schildert Jakob Greber die Verhältnisse, die sich dem Europacupfeld in Berchtesgaden boten. „Der Start wurde zuerst um 75 Minuten verschoben. Da schien es zu gehen. Bei meiner Fahrt mit Nummer vier war die Sicht auch in Ordnung. Aber nach der Acht ging nichts mehr.“ Die Folge: Das Rennen wurde abgebrochen. „Und wird meines Wissens auch nicht nachgetragen“, sagt der 22-Jährige, der in diesem Winter bereits vier Podestplätze holen konnte und auf den nun ein absoluter Showdown wartet.