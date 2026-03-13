Greber kehrt in seine Heimat zurück, Zudrell out

Am Samstag und Sonntag werden in Österreichs Skihauptstadt Mellau – die Bregenzerwälder sind derzeit die einzigen, die mit Lukas und Patrick Feurstein, Noel Zwischenbrugger und Jakob Greber gleich vier Weltcupstarter haben – zwei FIS-Slaloms ausgetragen. Und einer aus dem Weltcup-Quarttet ist beim Heimrennen dabei.
„Erst gestern habe ich überlegt, wann ich eigentlich zuletzt ein Rennen in Mellau gefahren bin“, gesteht Jakob Greber vor dem FIS Slalom am Samstag (Start: 9.30 Uhr) in seiner Bregenzerwälder Heimat. „Das muss wohl zu Schülerzeiten gewesen sein.“ Gut möglich, dass es am 30. März 2019 war. Damals gab es für Greber beim 8. VSV Going for Gold-Rennen – einem Slalom – Platz zwei. 0,73 Sekunden hinter Martin-Luis Walch, der danach eher als Abfahrer Karriere machte und es bis in den Europacup schaffte, nach dem zweiten Kreuzbandriss mittlerweile aber seine Karriere beendet hat und heute als Trainer des VSV-Jugendkaders vor Ort sein wird.
Comeback und Abschied
Greber wird nicht der einzige Mellauer Lokalmatador sein. Auch Leo Bereuter, der eigentlich seine Karriere vor einem Jahr beendet hatte, steht auf der Startliste. „Das war eine ziemlich spontane Idee“, verrät der 19-Jährige. „Am Samstag ist es das Comeback, am Sonntag der Abschluss der Karriere. Wichtig ist mir, dass ich nochmals Spaß habe.“
Ausfall in Durchgang eins
Der hielt sich am Freitag bei Moritz Zudrell in Grenzen. Bei der Junioren-WM in Narvik (Nor) ging ihm in Lauf eins ein Ski auf! „Da konnte ich nicht viel machen“, sagt der 20-jährige Silbertaler. „Das gilt es nun abzuhaken und sich voll auf den Slalom am Sonntag zu konzentrieren.“
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