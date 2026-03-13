Greber kehrt in seine Heimat zurück, Zudrell out

„Erst gestern habe ich überlegt, wann ich eigentlich zuletzt ein Rennen in Mellau gefahren bin“, gesteht Jakob Greber vor dem FIS Slalom am Samstag (Start: 9.30 Uhr) in seiner Bregenzerwälder Heimat. „Das muss wohl zu Schülerzeiten gewesen sein.“ Gut möglich, dass es am 30. März 2019 war. Damals gab es für Greber beim 8. VSV Going for Gold-Rennen – einem Slalom – Platz zwei. 0,73 Sekunden hinter Martin-Luis Walch, der danach eher als Abfahrer Karriere machte und es bis in den Europacup schaffte, nach dem zweiten Kreuzbandriss mittlerweile aber seine Karriere beendet hat und heute als Trainer des VSV-Jugendkaders vor Ort sein wird.