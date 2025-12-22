Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weltcupdebütant Greber

Schneller als Feller und um eine Erfahrung reicher

Vorarlberg
22.12.2025 14:41
Jakob Greber gab im Slalom von Alta Badia mit der hohen Nummer 70 sein Weltcupdebüt.
Jakob Greber gab im Slalom von Alta Badia mit der hohen Nummer 70 sein Weltcupdebüt.(Bild: GEPA)

Nachdem ihm im Februar das Wetter in Bansko (Bul) noch einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, feierte der Vorarlberger Jakob Greber am Montag beim Slalom von Alta Badia sein Weltcupdebüt. Dabei schlug sich der 22-Jährige beachtlich, auch wenn es am Ende noch nicht für die ersten Punkte reichte.

0 Kommentare

„Mit Startnummer 70 hätte mir schon ein gewaltiger Lauf auskommen müssen, um es noch in die Top-30 und den zweiten Durchgang zu schaffen“, kommentierte Jakob Greber seinen 51. Platz, den er bei seinem Weltcupdebüt im Slalom von Alta Badia einfahren konnte. „Es war bei mir nicht mehr ganz so einfach zum Fahren.“ Stimmt! Jesper Pohjolainen (Fin), der mit Nummer 50 ins Rennen gegangen war, war der Letzte, der den Cut schaffte. Und den hatte Greber zuletzt bei den EC-Slaloms in Südtirol zweimal hinter sich gelassen.

Lesen Sie auch:
Mit Lukas und Patrick Feurstein, Jakob Greber und Noel Zwischenbrugger (v. links) sind gleich ...
Krone Plus Logo
Kleines Dorf ganz groß
Greber macht Mellau endgültig zur Ski-Hauptstadt
21.12.2025
Vor Weltcupdebüt
Jakob Greber reiste zufrieden nach Alta Badia
20.12.2025

Starker oberer Abschnitt
Doch auch ohne Punkte durfte der 22-jährige Mellauer mit seiner Premiere im Weltcup zufrieden sein. „Der obere Teil ist mir ganz gut gelungen. Im Mittelteil habe ich ein bisschen etwas gekriegt und unten war es dann auch okay. Eine gute Erfahrung“, analysierte der Heeressportler, dem am Ende 0,91 Sekunden zum Finaleinzug fehlten. Ein Eindruck, den auch die Teilzeiten bestätigten. Im ersten Abschnitt fuhr er die 38. Zeit und war damit sogar schneller als Manuel Feller.

Nach einem durchwachsenen Lauf schied Johannes Strolz kurz vor dem Ziel aus.
Nach einem durchwachsenen Lauf schied Johannes Strolz kurz vor dem Ziel aus.(Bild: EPA/ANDREA SOLERO)

Strolz scheitert in Lauf eins
Ebenfalls keine Punkte gab es für Doppelolympiasieger Johannes Strolz. Der 33-jährige Warther erwischte keinen guten Lauf und fädelte dann zu allem Überfluss auch noch wenige Tore vor dem Ziel ein.

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-0° / 2°
Symbol bedeckt
Bludenz
-0° / 6°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
1° / 2°
Symbol bedeckt
Feldkirch
-1° / 2°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
139.012 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
135.074 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
102.423 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Vorarlberg
Unfallstatistik
Anzahl der Verkehrstoten im Ländle stark gestiegen
Weltcupdebütant Greber
Schneller als Feller und um eine Erfahrung reicher
Konzertkritik
Musik aus dem Norden zum Weihnachtsfest
Unfall im Montafon
Gegen Tunnelwand gefahren: Lenker schwer verletzt
Krone Plus Logo
Philisophin klärt auf
Warum Verletzbarkeit an sich eine gute Sache ist
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf