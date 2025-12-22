Schneller als Feller und um eine Erfahrung reicher

„Mit Startnummer 70 hätte mir schon ein gewaltiger Lauf auskommen müssen, um es noch in die Top-30 und den zweiten Durchgang zu schaffen“, kommentierte Jakob Greber seinen 51. Platz, den er bei seinem Weltcupdebüt im Slalom von Alta Badia einfahren konnte. „Es war bei mir nicht mehr ganz so einfach zum Fahren.“ Stimmt! Jesper Pohjolainen (Fin), der mit Nummer 50 ins Rennen gegangen war, war der Letzte, der den Cut schaffte. Und den hatte Greber zuletzt bei den EC-Slaloms in Südtirol zweimal hinter sich gelassen.