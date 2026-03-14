Großer Denker verstummt: Jürgen Habermas ist tot

Der deutsche Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 96 Jahren in Starnberg, wie der Suhrkamp Verlag unter Berufung auf die Familie der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Habermas zählte zu den wichtigsten Denkern der Gegenwart und meldete sich bis ins hohe Alter immer wieder in gesellschaftlichen und politischen Debatten zu Wort.