„Feuer frei“: Ried-Coach Senft gibt Party-Auftrag

Ferdinand Feldhofer (GAK-Trainer): „Das 4:0 klingt fantastisch, viel mehr haben wir aber unseren Job gemacht. Wir wollten nicht in Schönheit sterben, sondern drei Punkte holen. Man hat auch nach den letzten Niederlagen gesehen, dass wir von Anfang an nicht mit dem großen Selbstvertrauen ausgestattet waren. Die WSG hat ihre Stärken bei Standards gezeigt, wo sie eine unheimliche Quote haben. Wir haben unnötige Fouls und Corner verursacht. Mit dem ersten richtig guten Angriff haben wir die Führung geholt. Dann war es ein anderes Spiel, haben wir die Räume gut genützt. Wir sind dann auch selbstbewusster aufgetreten und wussten schon, dass das 2:0 ein gefährliches Ergebnis sein kann. Im Endeffekt haben wir auch in der Höhe verdient gewonnen.“