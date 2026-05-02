„Feuer frei“: Ried-Coach Senft gibt Party-Auftrag

„Der Klassenerhalt löst ganz große Freude und Erleichterung in mir aus. Es ist nicht selbstverständlich, drei Runden vor Ende dieses Ziel zu erreichen. Meine Jungs können gerne feiern, solange sich keiner verletzt. Feuer frei, es gibt keinen Grund sich zurückzuhalten“, gab Ried-Trainer Maximilian Senft seinen Männern einen regelrechten Party-Auftrag. Hier alle Stimmen zum Bundesliga-Samstag ...
Der GAK hat mit einem 4:0 gegen die WSG Tirol einen großen Schritt zum Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga getan. Nach nur einem Punkt aus den vergangenen vier Runden war der Sieg ein Befreiungsschlag für die Rotjacken aus Graz, die nun vier Punkte vor Schlusslicht WAC liegen. Aufsteiger Ried darf auch für die kommende Saison mit der Bundesliga planen. Der Qualigruppe-Leader setzte sich 2:0 gegen den Vorletzten Blau-Weiß Linz durch. Die Linzer könnten noch vom WAC, der am Montag (18.30 Uhr) in Altach gastiert, überholt werden. Am Sonntag finden die zwei Meistergruppen-Duelle Austria – Hartberg (14.30) und Salzburg – Sturm (17.00) statt. Tabellenführer und Cupsieger LASK empfängt Rapid am Montag (20.30/alle Sky).
Hier alle Stimmen zum Bundesliga-Samstag:
Maximilian Senft (Ried-Trainer): „Der Klassenerhalt löst ganz große Freude und Erleichterung in mir aus. Es ist nicht selbstverständlich, drei Runden vor Ende dieses Ziel zu erreichen. Meine Jungs können gerne feiern, solange sich keiner verletzt. Feuer frei, es gibt keinen Grund sich zurückzuhalten. Heute war es für ein Spiel im unteren Play-off eine spielerisch sehr gute Leistung von beiden Mannschaften. Es war lange ein sehr offenes, attraktives Spiel mit dem besseren Ende für uns. Jetzt wollen wir unbedingt den ersten Platz in der Qualifikationsgruppe holen.“
Michael Köllner (Blau-Weiß-Trainer): „Beide Mannschaften wollten heute unbedingt gewinnen. Das hat man in der ersten Halbzeit gemerkt, es hat richtig viele Chancen gegeben. Am Ende haben wir uns durch einen leichtfertigen Ballverlust in Rückstand gebracht. Die Mannschaft hat trotzdem weiter Gas gegeben, wir haben es aber leider nicht geschafft, aus vielen Gelegenheiten ein Tor zu erzielen. Ich bin aber weiter guter Dinge, wir haben den Klassenerhalt in der eigenen Hand.“
Ante Bajic (Ried-Spieler): „Wir haben gewusst, das wird nicht einfach. Ich glaube, wenn man sich dann die ganze Saison so anschaut, glaube ich, wars dann auch verdient, dass wir in der ersten Liga bleiben. Die erste Halbzeit war vor allem von den Chancen her, glaube ich, bei beiden Seiten sehr offen. Wir haben dann Gott sei Dank das 1:0 gemacht. Hätte glaube ich auch gut auf die andere Seite gehen können. Und zweite Halbzeit haben wir dann leidenschaftlich verteidigt. Zum Schluss war es ein verdienter Sieg.“
Andreas Leitner (Ried-Spieler): „Heute sind wir riesig froh, dass wir das erste Ziel oder das große Ziel erreicht haben, und jetzt schauen wir, wo die Reise weiter hingeht.“
GAK – WSG Tirol (4:0)
Ferdinand Feldhofer (GAK-Trainer): „Das 4:0 klingt fantastisch, viel mehr haben wir aber unseren Job gemacht. Wir wollten nicht in Schönheit sterben, sondern drei Punkte holen. Man hat auch nach den letzten Niederlagen gesehen, dass wir von Anfang an nicht mit dem großen Selbstvertrauen ausgestattet waren. Die WSG hat ihre Stärken bei Standards gezeigt, wo sie eine unheimliche Quote haben. Wir haben unnötige Fouls und Corner verursacht. Mit dem ersten richtig guten Angriff haben wir die Führung geholt. Dann war es ein anderes Spiel, haben wir die Räume gut genützt. Wir sind dann auch selbstbewusster aufgetreten und wussten schon, dass das 2:0 ein gefährliches Ergebnis sein kann. Im Endeffekt haben wir auch in der Höhe verdient gewonnen.“
Philipp Semlic (WSG-Trainer): „Es ist eine 0:4-Niederlage, aber man muss das Spiel schon genauer analysieren. Wir hätten in der ersten Hälfte eine der drei Großchancen nützen müssen, da waren wir nicht kaltschnäuzig genug, nicht effizient. Wir haben nach unserer Chance auf das Anschlusstor postwendend das 0:3 erhalten, den Rest will ich nicht überbewerten. Wir haben danach Stammspieler runtergenommen wegen der Gefahr einer weiteren Gelben Karte und dadurch bedingter Sperren für das nächste Spiel. Wir haben im Kampf um den Klassenerhalt eine große Chance liegen gelassen, diese aber bereits in den ersten 30 Minuten.“
Christian Lichtenberger (GAK-Spieler): „Ein sehr geiles Ausrufezeichen, glaube ich, für uns als Team, als Mannschaft. Das tut einfach so gut. Wenn du nach drei Siegen eigentlich schon geglaubt hast, es kann nicht mehr recht viel passieren, dann kommst du wieder zurück, hast eigentlich Mega-Druck. Dann haben wir heute so eine Performance und ja es ist einfach geil für uns und für die Mannschaft, ich freue mich extrem.“
Valentino Müller (WSG-Spieler): „Ich glaube eigentlich, dass wir am Anfang, so blöd das jetzt klingt, gut im Spiel waren. Dass wir zwei, drei gute Chancen gehabt haben, die machen wir nicht rein und dann sind wir mit zwei Torschüssen 2:0 hinten. Was dann auf keinen Fall geht, zweite Hälfte, wie wir da dann auseinanderbrechen, das tut mir richtig weh, weil das nicht der Charakter unserer Mannschaft ist.“
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