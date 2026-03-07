Über 6 Euro? Das kostet Krügerl im Schweizerhaus

Die Zeit bleibt im größten Biergarten des Landes stehen – zumindest bei der Teuerung: Denn der Krügerl-Preis im weltberühmten Schweizerhaus im Wiener Prater ist heuer eine schöne Überraschung fürs Geldbörsel. Die „Krone“ lüftet eine Woche vor der Eröffnung das bestgehütete Geheimnis der Hauptstadt.