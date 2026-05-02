Brutaler Raub in Wiener Wettlokal: Opfer gefesselt

Ein maskierter Mann stürmte am Freitag kurz vor Mitternacht ein Wettlokal in der Ottakringer Straße in Wien, zückte ein Messer und zwang einen Mitarbeiter zur Öffnung des Safes. Was der Räuber allerdings nicht wusste: Der Angestellte war so mutig und löste unbemerkt den stillen Alarm aus ...