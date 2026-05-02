Brutaler Raub in Wiener Wettlokal: Opfer gefesselt

Ein maskierter Mann stürmte am Freitag kurz vor Mitternacht ein Wettlokal in der Ottakringer Straße in Wien, zückte ein Messer und zwang einen Mitarbeiter zur Öffnung des Safes. Was der Räuber allerdings nicht wusste: Der Angestellte war so mutig und löste unbemerkt den stillen Alarm aus ...
Der Täter erbeutete mehr als 10.000 Euro, fesselte den 29-jährigen Angestellten mit Paketband an Händen und Füßen und tritt die Flucht an – doch der Plan geht nicht auf. Denn der Mitarbeiter reagiert geistesgegenwärtig und löst heimlich einen stillen Alarm aus.
Polizei in Windeseile vor Ort
Nur kurze Zeit später sind bereits Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring vor Ort. Es kommt zur kurzen Verfolgung zu Fuß – mit Erfolg: Der Verdächtige kann gestoppt und festgenommen werden.
Im Rucksack des 40-Jährigen fanden die Polizisten schließlich die Beute sowie ein Küchenmesser mit rund 20 Zentimeter Klingenlänge, Paketband und einen Hammer.
Mitarbeiter zum Glück unverletzt
Der türkische Staatsbürger wurde vorläufig festgenommen und befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Der Mitarbeiter blieb glücklicherweise unverletzt. Der Mann wird wegen des Verdachts des schweren Raubes angezeigt. Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien übernommen.
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