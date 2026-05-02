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Noch 145 Tage bis LGCT Vienna

Österreich
02.05.2026 21:36
Promotion
Vor großer Kulisse: Initiatorin und Co-Veranstalterin Sonja Klima und Klaus Panholzer (CEO ...
Vor großer Kulisse: Initiatorin und Co-Veranstalterin Sonja Klima und Klaus Panholzer (CEO Schönbrunn Group) sind bereit für ein sportliches Highlight.(Bild: Andreas Tischler)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nur noch 145 Tage bis zur Longines Global Champions Tour Vienna im Schloss Schönbrunn und der Run auf die Tickets hat schon begonnen. Viele Kategorien sind bereits stark nachgefragt, in einigen Bereichen gibt es nur noch wenige verfügbare Plätze. Sichern Sie sich bei der aktuellen Muttertagsaktion Ihre Tickets mit BonusCard-Vorteil im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at

Die Longines Global Champions Tour zählt zu den renommiertesten Springreitserien der Welt und bringt die internationale Spitze des Pferdesports an außergewöhnliche Austragungsorte. Innerhalb dieser Serie nimmt Wien eine Sonderstellung ein: Schloss Schönbrunn gilt als eine der spektakulärsten Kulissen weltweit und verbindet sportliche Höchstleistung mit einem Event für ein breites Publikum.

Starke Partnerschaft als Erfolgsfaktor
Ein wesentlicher Bestandteil der erfolgreichen Umsetzung ist die enge Zusammenarbeit mit Schönbrunn. „Die Zusammenarbeit mit Klaus Panholzer und seinem Team ist von großem Vertrauen und gegenseitigem Verständnis geprägt. Schönbrunn ist ein Ort mit einzigartiger Geschichte, und genau dieses Zusammenspiel aus Tradition und internationalem Spitzensport macht die Veranstaltung so besonders“, betont Sonja Klima, Co-Veranstalterin der Longines Global Champions Tour Vienna.

(Bild: Stefano Grasso/ LGCT of Vienna)

Gleichberechtigung im Sattel
Von 24. bis 27. September wird der Ehrenhof erneut zur Bühne für Spitzensport. Top-Reiter und Reiterinnen aus über 30 Nationen werden erwartet. Eine Besonderheit im Reitsport und damit auch beim LCGT Vienna | Schloss Schönbrunn ist, dass Frauen und Männer über alle Altersklassen hinweg gegeneinander antreten und unter gleichen Bedingungen um das gleiche Preisgeld konkurrieren.

Premiere: Dressur erweitert das Programm
2026 setzt das Event neue Akzente: Erstmals wird neben dem Springreiten auch ein internationales Dressurturnier ausgetragen. Den Auftakt gestaltet die Spanische Hofreitschule und verbindet klassische Reitkunst mit modernem Wettbewerb.

Ein Event für die ganze Familie
Ergänzt wird das Programm durch einen eigenen Kindertag mit freiem Eintritt, der auch jungen Besuchern und Besucherinnen einen Zugang zum Pferdesport ermöglicht.

Jetzt Tickets sichern! 
Wer live dabei sein will, sollte sich jetzt Tickets im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at sichern.

Exklusiv für Krone Abonennten
Jetzt Muttertagsvorteil sicher – Danke Mama! 
(Bild: LGCT Vienna)

Jetzt Tickets für die Longines Global Champions Tour Vienna im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at sichern und vom exklusiven Muttertagsvorteil profitieren – das perfekte Geschenk für Pferdesport-Fans.

Muttertagsaktion gültig für:

  1. Donnerstag, 24.9. & Freitag, 25.9.2026
    10 % auf Arena-Tickets
    30 % Rabatt auf Panorama-Tickets inkl. 1 Glas Prosecco
    30 % Rabatt auf GC Lounge-Tickets inkl. 1 Glas Prosecco
  2. Samstag, 26.9. & Sonntag, 27.9.2026
    10 % auf Arena-Tickets
    25 % auf Panorama-Tickets inkl. 1 Glas Prosecco
    25 % auf GC Lounge-Tickets inkl. 1 Glas Prosecco

Schnell sein lohnt sich!
Hier geht‘s zum Krone Ticketshop
Begrenztes Ticketkontingent – die Aktion ist buchbar bis inklusive 10.5.2026, bzw. nur solange der Vorrat reicht. Max. 4 Tickets pro BonusCard.

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