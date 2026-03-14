Gemma, damma Völkerrecht brechen!

Mit welchen dreisten Hauck-Ruck-Aktionen die USA und Israel in den vergangenen Monaten das Völkerrecht gebrochen haben (Venezuela, Iran), ist extrem beunruhigend. Eigentlich sollte das Völkerrecht garantieren, dass souveräne Staaten einander als gleichrangig ansehen und nicht angreifen. Das ist in der Charta der Vereinten Nationen festgeschrieben, zu der sich alle 193 Mitgliedstaaten bekannt haben. Just die Gründungsstaaten USA und Israel. Nur der UNO-Sicherheitsrat kann zu einem Krieg ermächtigen.