Der Koch und die Aliens

Selten hatte einer die Chuzpe, über sechzig Jahre lang einen haarsträubenden Schmarrn daherzureden und dabei noch Millionen zu scheffeln. Nun ist er gestorben, mit neunzig Jahren, Erich von Däniken, der die Prä-Astronautik erfand, also jene außerirdischen Herrschaften, die den alten Ägyptern halfen, die Pyramiden zu bauen. Die Landebahnen ihrer Raumschiffe befanden sich – davon war er überzeugt – in Palpa und in Peru. Die sogenannten Nasca-Lines, die über 1500 nur aus der Luft erkennbaren Scharrbilder in der Wüste, waren der Beweis. Ein Ignorant, der Däniken nicht glauben wollte.