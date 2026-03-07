Der Götzner Niagarafall

Eine Heerschar von Ingenieuren, Hochwasserschutzspezialisten, Statikern und Geologen fürchteten sich schon seit vielen Jahren vor dem sogenannten „Kugel-Wetter“, also jenen schnell von der Hohen Kugel herabziehenden Wolkenbrüchen, die einmal in hundert Jahren ganz Götzis überschwemmen und total verwüsten. Ein Rückhaltebecken musste her, keine Frage. Klimawandel. Noch nie was davon gehört? Seit März 2025 wird darum in der Örflaschlucht gegraben, gebaggert und betoniert, was das Zeug hergibt.