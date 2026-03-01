Hilf mit oder bezahle!

Der „Hand- und Zugdienst“ (in den Rheintalgemeinden kaum bekannt) ist eigentlich eine wunderbare soziale Einrichtung. Die Bürgerinnen und Bürger sind verpflichtet, vier Stündchen im Jahr für das Gemeindewohl zu arbeiten, zum Beispiel Schneeräumen (in diesen so schneereichen Wintern), Aufräumaktionen (die weggeworfenen McDonalds-Tüten rechts und links der Bundesstraße) oder bei der Erhaltung von öffentlichen Wegen. Wer nicht mit der Schneeschaufel erscheint, zahlt als Ersatzleistung 40 Euro im Jahr. Laut einer Recherche des ORF Vorarlberg wurden in 29 Vorarlberger Gemeinden „die Bürgerinnen und Bürger zu den Hand- und Zugdiensten aufgefordert“. Das bescherte 2023 den Gemeindekassen immerhin 641.000 Euro. Am fleißigsten waren die Sulzberger. Die schufteten und rackerten, aber wie! Dem Schatzmeister gingen die Äuglein über. Glatt 81.000 Euro flatterten durchs Fenster herein, nicht, wie üblich, hinaus.