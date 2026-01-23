Schiff außer Kontrolle
Tanker aus Schattenflotte driftet im Mittelmeer
Ein sanktionierter russischer Öltanker treibt derzeit außer Kontrolle im Mittelmeer vor der Küste Algeriens. Das Schiff, das rund 730.000 Barrel Urals-Rohöl an Bord haben dürfte, änderte abrupt seinen Kurs und verließ die Hauptschifffahrtsrouten – ein Vorfall, der nun die Aufmerksamkeit internationaler Beobachter auf Russlands sogenannte Schattenflotte lenkt.
Wie Bloomberg berichtet, befand sich der Tanker „Progress“ auf dem Weg ostwärts entlang der nordafrikanischen Küste in Richtung Suezkanal, als er nach Algerien plötzlich Richtung Norden abbog.
Am Donnerstagmorgen änderte das Schiff seinen Navigationsstatus auf „Not Under Command“ (nicht unter Kontrolle) und reduzierte seine Geschwindigkeit auf etwa einen Knoten (1,852 km/h). Am Freitagnachmittag trieb der Tanker weiterhin mit minimaler Geschwindigkeit ostwärts.
Die internationale Schiffs-Datenbank Equasis führt die St.-Petersburger Firma Legacy Marine LLC als Manager des 19 Jahre alten Tankers auf. Experten werten das Verlassen der Schifffahrtsrouten, die Änderung des Navigationsstatus und den drastischen Geschwindigkeitsabfall als Hinweis auf eine technische Störung an Bord.
Schiff hat offenbar schon zwei Mal den Namen geändert
Die „Progress“ steht unter Sanktionen der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs wegen ihrer Rolle beim Transport von russischem Öl. Laut Bloomberg hat das Schiff seit der Aufnahme auf die Sanktionslisten zweimal seinen Namen geändert, wurde zuletzt unter die russische Flagge gestellt und im November in das Russische Seeschiffsregister eingetragen.
Der Vorfall erfolgt vor dem Hintergrund verstärkter Kontrollen westlicher Staaten gegenüber der russischen Schattenflotte, eines Netzwerks von Tankern, das Öl trotz bestehender Beschränkungen transportiert. Zuvor hatten französische Marinekräfte einen russischen Tanker im Mittelmeer abgefangen, der mutmaßlich unter falscher Flagge operierte.
