Tanker aus Schattenflotte driftet im Mittelmeer

Schiff hat offenbar schon zwei Mal den Namen geändert

Die „Progress“ steht unter Sanktionen der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs wegen ihrer Rolle beim Transport von russischem Öl. Laut Bloomberg hat das Schiff seit der Aufnahme auf die Sanktionslisten zweimal seinen Namen geändert, wurde zuletzt unter die russische Flagge gestellt und im November in das Russische Seeschiffsregister eingetragen.