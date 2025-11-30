Seedrohnen-Attacke auf russische Schattenflotte

Die Drohnenattacke auf die sanktionierten Tanker dürfte ein schwerer Schlag für den russischen Ölexport sein, der wesentlich ist für die Finanzierung der Kriegsmaschinerie. In ihrem Abwehrkampf nimmt die Ukraine immer wieder Ziele der Erdölindustrie ins Visier. Erst am Samstag geriet wieder eine Raffinerie im Süden Russlands bei einem Drohnenangriff in Brand. Zusammen mit den Sanktionen haben auch die wiederholten Drohnenattacken dazu beigetragen, den russischen Öl- und Gasexport seit Jahresbeginn empfindlich zu drücken.