Tourismus: Städte haben das ganze Jahr über Saison

Die neun Landeshauptstädte Österreichs sind für ein Fünftel des Touristenvolumens verantwortlich. Wien steht an der Spitze.
Der Tourismus im Land boomt, und vor allem die Städte ziehen die Touristen an. Der Anteil der Hauptstadt-Nächtigungen am österreichischen Gesamtaufkommen betrug rund 18 Prozent. Zwei Drittel davon entfielen 2025 auf Wien.
In absoluten Zahlen konnte die Bundeshauptstadt 20,092.646 Nächtigungen verzeichnen, ein Plus von sieben Prozent im Vergleich zu 2024.
Nutzen auch für Einheimische
„Städtetourismus ist ein Ganzjahres-Produkt und bietet damit auch Ganzjahres-Arbeitsplätze, da sie saisonunabhängig mit einem reichhaltigen Kunst- und Kulturangebot aufwarten“, so Wien-Tourismus-Chef Norbert Kettner.
Zugleich stelle der Städtetourismus eine wichtige Einnahmequelle zur Finanzierung lokaler infrastruktureller Entwicklungen und zum Erhalt von Kulturgütern dar. Und daraus zieht vor allem die lokale Bevölkerung einen Nutzen.
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