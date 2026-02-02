Tanz-Premiere: Amor kämpft um den Liebespfeil
Musiktheater Linz
Ein Stern, zum Greifen nah. Tänzerinnen und Tänzer, die nicht von dieser Welt zu sein scheinen, und eine junge Frau, die in einem fremden Terrain nach der Liebe sucht: Das sind die Vorgaben für „Amor & Psyche?“. Dieses neue Stück für das Ensemble TANZ Linz choreografierte Jeroen Verbruggen, das Bruckner Orchester steuert Live-Musik bei.
Der belgische Regisseur Jeroen Verbruggen entwickelte sein Stück „Amor & Psyche?“ bereits vor zwei Jahren für das Nationaltheater in Mannheim. Er hat ein Faible für antike, klassische Stoffe, die er ins Heute überträgt. Nun hatte die Linzer Version der Liebesstory Premiere; Verbruggen erarbeitete sie mit dem Ensemble TANZ Linz neu.
