Tanz-Premiere: Amor kämpft um den Liebespfeil

Ein Stern, zum Greifen nah. Tänzerinnen und Tänzer, die nicht von dieser Welt zu sein scheinen, und eine junge Frau, die in einem fremden Terrain nach der Liebe sucht: Das sind die Vorgaben für „Amor & Psyche?“. Dieses neue Stück für das Ensemble TANZ Linz choreografierte Jeroen Verbruggen, das Bruckner Orchester steuert Live-Musik bei.