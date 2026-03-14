Polizei-„Oscars“: Das sind die besten Cops Wiens!

Im Festsaal des Wiener Rathauses wurden am Freitagabend die „Oscars der Exekutive“ vergeben. Herausragende Beamte erhielten Preise. Darunter die von „Krone“-Lesern gekürte Polizistin des Jahres.
Zum 18. Mal wurden Wiener Top-Polizisten am Freitagabend für ihre außergewöhnlichen Leistungen ausgezeichnet. Die glanzvolle Abendgala, die traditionell am 13. März (133er-Award) stattfindet, ist eine Anerkennung und ein Zeichen des Dankes für die Helden des Alltags.
In sieben Kategorien wurden heuer die begehrten „Oscars der Exekutive“ vergeben. Darunter die von fast 166.000 „Krone“-Lesern gewählte Polizistin des Jahres – Kontrollinspektorin Julia Leber aus Floridsdorf (PI Hermann-Bahr-Straße).
Die 41-Jährige, die einen sehr heiklen Fall mit einem Kleinkind vorbildlich gelöst hat, setzte sich in der Online-Abstimmung gegen fünf weitere tolle Finalisten durch. Leber: „Ich bin überwältigt. Vielen, vielen Dank.“
Unter Beifall der 500 geladenen Gästen samt Polit-Prominenz nahm Leber die Trophäe entgegen. Die anderen Preisträger des Abends wurden durch eine hochkarätige Fachjury bestimmt. Die Sieger: (Newcomer des Jahres), (Menschenrechte/Opferschutz), (Besondere kriminalpolizeiliche Leistung), (Lebenswerk). Der Sonderaward „Held auf 4 Pfoten“ ging an Anna Scharmer und „Chase“.
Die Ehrungen nahmen unter anderem Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Polizeipräsident Gerhard Pürstl vor. Sie dankten den Preisträgern und der gesamten Kollegenschaft für ihren unermüdlichen Einsatz. Auch wir gratulieren herzlich!
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