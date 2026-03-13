Mira Lobe: Eine traumhafte Reise mit dem Bumpam

Mira Lobe war eine der besten Kinderbuchautorinnen, ihre Geschichten haben Generationen verzaubert. Im Linzer Theater des Kindes ist nun „Hannes und sein Bumpam“ angelaufen: Eine wunderschöne, kurzweilige Abenteuerreise für Menschen ab vier Jahren.
Mira Lobe (1913-1995), die zuletzt in Wien lebte, hat mit Geschichten wie „Bimbulli“, „Das kleine Ich-bin-ich“ oder „Die Omama im Apfelbaum“ die Kindheit von mehreren Generationen verzaubert.
Der Zauber des Buchs wird neu erlebt
Das Linzer Theater des Kindes bringt nun „Hannes und sein Bumpam“ auf die Bühne, darin erzählt Lobe von einer wahrlich traumhaften Freundschaft. Regisseurin Caroline Richards gelingt es, den Zauber des Buchs auf der Bühne neu zu entfalten.
Die Story ist maßgeschneidert für Kindergartenkinder: Hannes vertrödelt den Alltag, weil er in Wolken Schiffe und Figuren sieht. Als er eine Regenfrau bastelt und dafür seine eigenen Haare abschneidet, bekommt er Scherenverbot. Daraufhin bastelt er seine Traumwelt aus gerissenem Papier. So entsteht der Bumpam, ein Zauberer, Clown und guter Freund. Er reist mit Hannes in ein Fantasieland.
Schön zum Anschauen und es gibt auch Lieder
Eine Kulisse mit Drehtüren, einem beleuchteten Fenster und einem Bett, das mit einem Regenschirm-Propeller rasch ein Flugzeug wird, ergeben das einfache und zugleich sehr märchenhafte Bühnenbild von Ragna Heiny.
Als träumerischer Hannes, der zugleich weiß, was wer will, überzeugt Lena Matthews-Noske. Die Mutter, die Pädagogen und auch der Bumpan wird von Simone Neumayr gespielt, die rasante Kostümwechsel hinlegt und jede der Rollen mit eigenem Charisma und Charakter füllt. Großartig!
„Hannes und sein Bumpam“ im Linzer Theater des Kindes kann man Eltern nur wärmstens ans Herz legen, ein toller Einstieg für junges Publikum in die Magie des Theaters!
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