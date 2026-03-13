Mira Lobe: Eine traumhafte Reise mit dem Bumpam

Die Story ist maßgeschneidert für Kindergartenkinder: Hannes vertrödelt den Alltag, weil er in Wolken Schiffe und Figuren sieht. Als er eine Regenfrau bastelt und dafür seine eigenen Haare abschneidet, bekommt er Scherenverbot. Daraufhin bastelt er seine Traumwelt aus gerissenem Papier. So entsteht der Bumpam, ein Zauberer, Clown und guter Freund. Er reist mit Hannes in ein Fantasieland.