Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“ vor Ort

Lentos Linz: Von Biedermeier bis Skandalkunst

Oberösterreich
06.03.2026 14:00
Kuratorin Brigitte Reutner-Doneus und Lentos-Chefin Hemma Schmutz (re.) vor einem Gemälde von ...
Kuratorin Brigitte Reutner-Doneus und Lentos-Chefin Hemma Schmutz (re.) vor einem Gemälde von Wolfgang Hollegha, aus der Sammlung Erwin Hauser(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Das Linzer Kunstmuseum Lentos erfindet seine Dauerausstellung neu: 232 Werke zeigen, was Österreichs Kunst wirklich draufhat – vom Biedermeier und Klimt bis hin zu Krystufek, von Idylle und Jugendstil bis Skandalkunst. Die „Krone“ machte einen Vorab-Spaziergang durch die Schau. Und: Am Weltfrauentag – am Sonntag, 8. März – ist Open House.

Das Kunstmuseum Lentos – mit grandiosem Blick auf die Donau – gibt einen neuen Einblick in die mittlerweile auf 3600 Gemälde, 16.000 Grafiken und 1800 Skulpturen angewachsene Linzer Sammlung.

Seit dem Jahr 2024 kann das Lentos außerdem auf den Bestand der „Sammlung Erwin Hauser“ zurückgreifen. Damit haben die LinzerInnen Zugriff auf 3000 Werke der österreichischen Kunst zwischen dem 19. Jahrhundert und der Gegenwart.

Dauerleihgabe peppt Bestand auf
Rund ein Viertel der aktuellen Sammlungspräsentation stammt aus dieser Dauerleihgabe; die Werke werden erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich.

„In der Neuaufstellung machen wir Kunstgeschichte im Original nachvollziehbar“, betont Lentos-Chefin Hemma Schmutz die Grundidee für die neue Inszenierung. „Wir bleiben chronologisch, das macht Sinn, da viele Menschen hier bei uns das erste Mal mit verschiedenen Kunstströmungen konfrontiert sind.“

Gemälde aus dem Biedermeier in dichter, lebendiger „Petersburger Hängung“
Gemälde aus dem Biedermeier in dichter, lebendiger „Petersburger Hängung“(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Vielfalt mit Klassikern und Entdeckungen
Die Vielfalt der Strömungen ist denn auch der sehenswerte große Pluspunkt beim Besuch des Lentos. Biedermeierliche Alltags- und Landschaftsdarstellungen – in dichter „Petersburger Hängung“ – lassen eintauchen in eine Ära der Lichtmagie und stillen Momente.

Impressionismus, Jugendstil und Wiener Secession lassen die ästhetische Revolte spüren; Highlight der Schau ist Gustav Klimts „Frauenkopf“. Der Expressionismus ist der Schritt in die Moderne, hier sind neben Schiele und Kokoschka auch Werke von Paula Modersohn-Becker oder Käthe Kollwitz zu sehen. Die Zwischenkriegszeit schlägt mit Werken wie „Der Invalide“ des vergessenen Wiener Malers Axl Leskoschek die Brücke zur Gegenwart: Die Kunst fand im Kriegstrauma und im mondänen, lasziven Leben neue Themen.

Kurator Andreas Strohhammer und „Der Invalide“ von Axl Leskoschek (1889-1976)
Kurator Andreas Strohhammer und „Der Invalide“ von Axl Leskoschek (1889-1976)(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Die NS-Zeit wird nicht ausgeklammert
„Wir verschweigen NS-Kunst nicht, da wir zeigen wollen, wie die Blut-und-Boden-Ästhetik ausgesehen hat“, sagt Schmutz. Werken im Sinne der NS-Politik – alles wird ausführlich historisch eingeordnet und kommentiert –  stehen Arbeiten von verfolgten oder emigrierten Künstlern gegenüber, etwa von Friedl Dicker-Brandeis.

Österreich als Wiege der Moderne
Drei Räume widmen sich dann einer Epoche, in der die österreichische Szene Vorreiter für weltweite Kunstströmungen geworden ist: der Nachkriegszeit mit der Abstraktion, aber auch mit dem Phantastischen Realismus, dem Aktionismus oder Informel und mehr. Hier ist auch der Eyecatcher der Ausstellung zu finden: Wolfgang Holleghas Leinwand „Komposition“ aus dem Jahr 1969. Zu sehen sind außerdem Werke u.a. von Arnulf Rainer, Arik Brauer, Max Weiler, Valie EXPORT oder Elke Krystufek.

Lesen Sie auch:
Erwin Hauser mit Werk von A. Klinkan: Der Kältetechnik-Unternehmer ist seit Jahrzehnten auch im ...
„Krone“ vor Ort
Erstmals Einblick in eine „verborgene Sammlung“
15.02.2026
Im Salzkammergut
Salz, Macht, Frauen: Der Weg des „weißen Goldes“
04.03.2026
Alois Mühlbacher
Countertenor auf der Baustelle und in der Oper
04.03.2026
Krone Plus Logo
Osteoporose-Alarm
„Wenn ich die Knochen nicht belaste, bauen sie ab“
03.03.2026

Insgesamt werden 232 Werke gezeigt, rund 30% stammen von Künstlerinnen. Auch internationale Perspektiven spielen eine Rolle, so sind etwa Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Tony Cragg und Stephan Balkenhol mit Bildern oder Skulpturen vertreten.

Open House am 8. März
Am Internationalen Frauentag – am Sonntag, 8. März – lädt das Linzer Kunstmuseum Lentos zu einem Open House bei freiem Eintritt ein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
06.03.2026 14:00
Loading
Oberösterreich

krone.tv

IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
366.831 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
284.416 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
281.126 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2425 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2235 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
1278 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Mehr Oberösterreich
Angehörigentagung
So funktioniert die Inklusion in Oberösterreich
Seniorin überfallen:
„Lebenslanger“ Mörder wurde bei Ausgang zum Räuber
Kein Kasberg Inferno
Absage: Kein Schnee und somit kein Rad-Rennen
„Krone“ vor Ort
Lentos Linz: Von Biedermeier bis Skandalkunst
Oberösterreich
„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf