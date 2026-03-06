Lentos Linz: Von Biedermeier bis Skandalkunst

Österreich als Wiege der Moderne

Drei Räume widmen sich dann einer Epoche, in der die österreichische Szene Vorreiter für weltweite Kunstströmungen geworden ist: der Nachkriegszeit mit der Abstraktion, aber auch mit dem Phantastischen Realismus, dem Aktionismus oder Informel und mehr. Hier ist auch der Eyecatcher der Ausstellung zu finden: Wolfgang Holleghas Leinwand „Komposition“ aus dem Jahr 1969. Zu sehen sind außerdem Werke u.a. von Arnulf Rainer, Arik Brauer, Max Weiler, Valie EXPORT oder Elke Krystufek.