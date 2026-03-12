Märchen-Crash als buntes, musikalisches Abenteuer

Märchen trifft Jazz – und alles wird möglich! Das Linzer Brucknerhaus verwandelt sich in ein klingendes Zauberreich: Die „The Grimm-Anderson Sessions“ werden am Sonntag, 15. März, aus der Taufe gehoben. Das Musikabenteuer ist für alle, die Märchen lieben. Es gibt zwei Aufführungen.
Der Komponist Christian Radovan – ein bekannter Jazzer, der auch an der Bruckneruni lehrt – nimmt bekannte Märchen her und macht daraus die unterhaltsamen „Grimm-Andersen Sessions“. Am Sonntag, 15. März, hat das musikalische Märchen-Medley gleich zwei Mal die Uraufführung im Brucknerhaus Linz.
Helden, Kaiser, Zwerge und Wunder – vier Märchen prallen zusammen: Der Hans im Glück begegnet einem sehr, sehr eitlen Kaiser, das wütende Rumpelstilzchen trifft auf das arme Mädchen, das dann mit Sterntalern belohnt wird. Diese Geschichte wird funkeln, grooven, überraschen – und sie zeigt, dass Mut und Menschlichkeit immer gewinnen.
Mit Live-Musik und Gesang
Die zeitlosen Botschaften entfalten auch eine klangliche Vielfalt und Kraft, die Radovan in ein berührendes Konzerterlebnis für Jazz-Ensemble, Gesang und Erzählung umsetzt. Ein neunköpfiges Ensemble lässt live den Märchenkosmos entstehen. Als Erzählerin und Sängerin tritt die charismatische Patricia Moreno auf.
Familienausflug zahlt sich aus
Die „Grimm-Andersen Sessions“ laufen in der beliebten Reihe midi.music-Konzerte, die sich übrigens an alle Musikbegeisterten richten – nicht nur an Familien mit Kindern.
Menschen jeden Alters, von 0 bis 99 Jahren, sind ins Linzer Brucknerhaus eingeladen, um hier dieses bunte, kurzweilige und hochkarätige Konzert als Matinee (11 Uhr) oder Nachmittagsevent (15.30 Uhr) zu erleben – gemeinsam, entspannt und mit allen Sinnen. Begleitend zu den Konzerten laden Kreativstationen im Foyer zum Mitmachen ein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.