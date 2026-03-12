Märchen-Crash als buntes, musikalisches Abenteuer

Helden, Kaiser, Zwerge und Wunder – vier Märchen prallen zusammen: Der Hans im Glück begegnet einem sehr, sehr eitlen Kaiser, das wütende Rumpelstilzchen trifft auf das arme Mädchen, das dann mit Sterntalern belohnt wird. Diese Geschichte wird funkeln, grooven, überraschen – und sie zeigt, dass Mut und Menschlichkeit immer gewinnen.