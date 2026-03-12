Vorteilswelt
Brucknerhaus Linz

Märchen-Crash als buntes, musikalisches Abenteuer

Oberösterreich
12.03.2026 16:00
Die österreichisch – venezolanische Sängerin und Songwriterin Patricia Moreno (re.) ist die Erzählerin bei dem Familienkonzert.
Die österreichisch – venezolanische Sängerin und Songwriterin Patricia Moreno (re.) ist die Erzählerin bei dem Familienkonzert.(Bild: Krone KREATIV/Oliver Erenyi, Maria Frodl)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Märchen trifft Jazz – und alles wird möglich! Das Linzer Brucknerhaus verwandelt sich in ein klingendes Zauberreich: Die „The Grimm-Anderson Sessions“ werden am Sonntag, 15. März, aus der Taufe gehoben. Das Musikabenteuer ist für alle, die Märchen lieben. Es gibt zwei Aufführungen.

Der Komponist Christian Radovan – ein bekannter Jazzer, der auch an der Bruckneruni lehrt –  nimmt bekannte Märchen her und macht daraus die unterhaltsamen „Grimm-Andersen Sessions“. Am Sonntag, 15. März, hat das musikalische Märchen-Medley gleich zwei Mal die Uraufführung im Brucknerhaus Linz.

Helden, Kaiser, Zwerge und Wunder – vier Märchen prallen zusammen: Der Hans im Glück begegnet einem sehr, sehr eitlen Kaiser, das wütende Rumpelstilzchen trifft auf das arme Mädchen, das dann mit Sterntalern belohnt wird. Diese Geschichte wird funkeln, grooven, überraschen – und sie zeigt, dass Mut und Menschlichkeit immer gewinnen.

Spaß bei Kreativstationen
Spaß bei Kreativstationen(Bild: Oliver Erenyi)

Mit Live-Musik und Gesang
Die zeitlosen Botschaften entfalten auch eine klangliche Vielfalt und Kraft, die Radovan in ein berührendes Konzerterlebnis für Jazz-Ensemble, Gesang und Erzählung umsetzt. Ein neunköpfiges Ensemble lässt live den Märchenkosmos entstehen. Als Erzählerin und Sängerin tritt die charismatische Patricia Moreno auf.

Kuratorin Brigitte Reutner-Doneus und Lentos-Chefin Hemma Schmutz (re.) vor einem Gemälde von ...
„Krone“ vor Ort
Lentos Linz: Von Biedermeier bis Skandalkunst
06.03.2026
Zum Weltfrauentag
Barbara Blaha: „Was wäre ein Tag ohne uns Frauen?“
08.03.2026
Weltstars in OÖ
Stiftskonzerte: Klangwelten und Urban Dance
10.03.2026

Familienausflug zahlt sich aus
Die „Grimm-Andersen Sessions“ laufen in der beliebten Reihe midi.music-Konzerte, die sich übrigens an alle Musikbegeisterten richten – nicht nur an Familien mit Kindern. 

Menschen jeden Alters, von 0 bis 99 Jahren, sind ins Linzer Brucknerhaus eingeladen, um hier dieses bunte, kurzweilige und hochkarätige Konzert als Matinee (11 Uhr) oder Nachmittagsevent (15.30 Uhr) zu erleben – gemeinsam, entspannt und mit allen Sinnen. Begleitend zu den Konzerten laden Kreativstationen im Foyer zum Mitmachen ein.

12.03.2026 16:00
