Cindy Crawfords komplett abgehobene Morgenroutine

„Grounding“ & Rotlicht

Danach folgen mehrere ungewöhnliche Wellness-Schritte: Cindy setzt sich zuerst eine Rotlicht-Kappe auf den Kopf, nimmt dann einen Shot Apfelessig und entspannt sich danach im Whirlpool in ihrem Garten. Auch sogenannte „Grounding“-Übungen gehören dazu – dabei stellt das Model seine nackten Füße direkt auf das Gras. Dazu gibt es Kaffee, der mit Kollagen angereichert ist.