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„Nichts daran normal!“

Cindy Crawfords komplett abgehobene Morgenroutine

Society International
13.03.2026 16:00
Cindy Crawford arbeitet jeden Morgen zweieinhalb Stunden an sich und ihrer Beauty.
Cindy Crawford arbeitet jeden Morgen zweieinhalb Stunden an sich und ihrer Beauty.(Bild: EPA/LEONARDO MUNOZ)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„Ich liebe meine Morgenroutine - sie sorgt dafür, dass ich einen großartigen Tag habe!“ Eigentlich wollte Cindy Crawford ihren Followern nur einen Einblick in ihr tägliches Wellness-Ritual geben. Doch kaum hatte die 60-Jährige ein Video davon auf TikTok gepostet – löste das online eine hitzige Debatte aus.

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Der Tag des Supermodels beginnt bereits um 6 Uhr morgens. Zuerst bürstet sie ihre Beine mit einer Naturborsten-Bürste, während sie ihre Bibel-App auf Spotify hört.

„Grounding“ & Rotlicht
Danach folgen mehrere ungewöhnliche Wellness-Schritte: Cindy setzt sich zuerst eine Rotlicht-Kappe auf den Kopf, nimmt dann einen Shot Apfelessig und entspannt sich danach im Whirlpool in ihrem Garten. Auch sogenannte „Grounding“-Übungen gehören dazu – dabei stellt das Model seine nackten Füße direkt auf das Gras. Dazu gibt es Kaffee, der mit Kollagen angereichert ist.

Cindy Crawford präsentierte ihren Followern ihre tägliche Morgenroutine.
Cindy Crawford präsentierte ihren Followern ihre tägliche Morgenroutine.(Bild: Krone KREATIV/www.instagram.com/cindycrawford)

Gegen 8.30 Uhr endet die Routine schließlich im Heim-Fitnessraum. Dort wärmt sich Crawford im Video auf einem Mini-Trampolin auf, während sie auf ihre Pilates-Trainerin wartet.

„Nichts davon ist normal!“
In den sozialen Netzwerken machten sich viele Nutzer über den luxuriösen Ablauf lustig oder meckerten darüber, wie „realitätsfern“ Promis wie Crawford seien: „Nichts daran ist normal für einen durchschnittlichen Menschen.“

Eine weitere Kommentatorin stimmte dem zu: „Aufstehen, Kaffee, Klamotten anziehen und dann zur 12-Stunden-Schicht – so funktioniert die echte Welt.“ Und ein Dritter lästerte: „Was du jeden Morgen als Routine beschreibst, nenne ich Kururlaub, den ich mir nicht leisten kann!“

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Andere verteidigten Crawford allerdings und wiesen darauf hin, dass ihr Aussehen Teil ihres Berufs ist. Es ist nicht das erste Mal, dass das Supermodel ihre Wellness-Tipps teilt. Nach ihren legendären Laufsteg-Jahren in den 1980er- und 1990er-Jahren spricht Crawford regelmäßig darüber, wie sie ihre natürliche Schönheit erhält. Zu ihren Fitnessgeheimnissen gehören Ausdauer- und Krafttraining, Sauna und intermittierendes Fasten.

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