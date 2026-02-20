Supermodel und Ikone: Cindy Crawford ist 60

Bevor Cindy Crawford eines der berühmtesten Models der Erde wurde, wusste sie nicht einmal, dass es diesen Beruf überhaupt gab. Zwar träumte sie schon als junges Mädchen davon, mal etwas ganz Großes zu werden („Kernphysikerin oder die erste Präsidentin“). Aber nicht, dass ihr Weg über den Laufsteg führen würde. Gemeinsam mit Models wie Naomi Campbell und Linda Evangelista wurde sie zu den ersten Superstars der Branche. Jetzt wird die Ikone 60 Jahre alt.