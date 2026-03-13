Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bieber-Mania auf Insta

Hailey räkelt sich im Bikini – und Fans zucken aus

Society International
13.03.2026 17:00
Hailey Bieber sorgt mit diesem Bild gerade für helle Begeisterung bei ihren Fans.
Hailey Bieber sorgt mit diesem Bild gerade für helle Begeisterung bei ihren Fans.(Bild: instagram.com/haileybieber)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Hot, hotter, Hailey Bieber! Die Ehefrau von Ex-Teeniestar Justin Bieber weiß einfach, wie sie ihre Fans glücklich macht. Und deshalb räkelte sie sich jetzt in einem Bikini vor der Kamera – und heimste dafür ordentlich Likes ein!

0 Kommentare

Früher war es vor allem Justin Bieber, der seinen Fans Herzchen in die Augen zauberte. Doch der Sänger hat Konkurrenz bekommen – und das ausgerechnet von seiner schönen Ehefrau. 

Perfekte POse
Die geizte auf Instagram nämlich nicht mit ihren Reizen und zeigte sich jetzt in Nahaufnahme im knappen Bikini. Im Fokus: die wohlgeformte Kehrseite, im warmen Sonnenlicht gut in Szene gesetzt.

„Es ist Sommer“, schrieb Hailey schlicht zu dem Schnappschuss, dem noch ein weiteres Foto, das das Bild der Comic-Kultfigur Snoopy zeigt, folgte.

Auch Kylie gefällt‘s!
Doch die Fans waren natürlich vor allem von sexy Hailey angetan und drückten fleißig auf den Like-Button auf Instagram. 1,5 Millionen Herzen flogen der 29-Jährigen innerhalb nur weniger Stunden zu. 

Und auch Biebers Promi-Freundinnen waren sichtlich begeistert von dem Schnappschuss. Während Emily Ratajkowski das Posting nur likte, schrieb Kylie Jenner etwa frech: „Oh!“, in den Kommentaren. Ein paar Flammen-Emojis lieferte schließlich Model-Kollegin Jasmine Tookes. 

Und auch die Fans hielten sich nicht mit Komplimenten zurück. „Oh, es wird heiß hier drinnen“, „Die Königin“ oder „Wunderschöner Engel“, jubelten die Anhänger der Model-Beauty.

Bald noch mehr Bieber-Babys?
Hailey Bieber ist seit 2018 mit Justin Bieber verheiratet. 2024 kam der gemeinsame Sohn Jack Blues zur Welt. Erst kürzlich verriet Hailey übrigens, dass sie gern noch mehr Nachwuchs hätte.

Lesen Sie auch:
Hailey Bieber sorgte bei der GQ Men Of The Year Party im Chateau Marmont für ein wahres ...
Was für ein Anblick!
Hailey Bieber ließ Stringtanga und mehr blitzen
14.11.2025

„Ich möchte auf jeden Fall noch eins“, verriet sie im „Therapuss“-Podcast. „Ich habe es nicht eilig, aber ich möchte definitiv noch eins. Vielleicht bekomme ich noch vier. Vielleicht auch nur drei. Ich weiß es wirklich nicht. Ich nehme es einfach, wie es kommt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
13.03.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
190.444 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
164.748 mal gelesen
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
155.128 mal gelesen
Außenpolitik
USA: Iran-Führer „entstellt“ ++ Sechs Soldaten tot
1620 mal kommentiert
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
1470 mal kommentiert
Oberösterreich
13-Jähriger soll wieder in die Volksschule gehen
1043 mal kommentiert
Ein 13-jähriger Oberösterreicher (Symbolbild) möchte nach Jahren des Homeschoolings nun ...
Mehr Society International
Bieber-Mania auf Insta
Hailey räkelt sich im Bikini – und Fans zucken aus
„Nichts daran normal!“
Cindy Crawfords komplett abgehobene Morgenroutine
Nackt-Schock!
Bryan Cranston zieht im „Malcom“-Trailer blank!
Hollywood zu dünn?
Oscar-Koch Puck wettert gegen den Ozempic‑Trend
„Gehört dazu“
Elle Fanning gesteht: Habe einen OnlyFans-Account
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf