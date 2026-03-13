Hailey räkelt sich im Bikini – und Fans zucken aus

Hot, hotter, Hailey Bieber! Die Ehefrau von Ex-Teeniestar Justin Bieber weiß einfach, wie sie ihre Fans glücklich macht. Und deshalb räkelte sie sich jetzt in einem Bikini vor der Kamera – und heimste dafür ordentlich Likes ein!
Früher war es vor allem Justin Bieber, der seinen Fans Herzchen in die Augen zauberte. Doch der Sänger hat Konkurrenz bekommen – und das ausgerechnet von seiner schönen Ehefrau.
Perfekte POse
Die geizte auf Instagram nämlich nicht mit ihren Reizen und zeigte sich jetzt in Nahaufnahme im knappen Bikini. Im Fokus: die wohlgeformte Kehrseite, im warmen Sonnenlicht gut in Szene gesetzt.
„Es ist Sommer“, schrieb Hailey schlicht zu dem Schnappschuss, dem noch ein weiteres Foto, das das Bild der Comic-Kultfigur Snoopy zeigt, folgte.
Auch Kylie gefällt‘s!
Doch die Fans waren natürlich vor allem von sexy Hailey angetan und drückten fleißig auf den Like-Button auf Instagram. 1,5 Millionen Herzen flogen der 29-Jährigen innerhalb nur weniger Stunden zu.
Und auch Biebers Promi-Freundinnen waren sichtlich begeistert von dem Schnappschuss. Während Emily Ratajkowski das Posting nur likte, schrieb Kylie Jenner etwa frech: „Oh!“, in den Kommentaren. Ein paar Flammen-Emojis lieferte schließlich Model-Kollegin Jasmine Tookes.
Und auch die Fans hielten sich nicht mit Komplimenten zurück. „Oh, es wird heiß hier drinnen“, „Die Königin“ oder „Wunderschöner Engel“, jubelten die Anhänger der Model-Beauty.
Bald noch mehr Bieber-Babys?
Hailey Bieber ist seit 2018 mit Justin Bieber verheiratet. 2024 kam der gemeinsame Sohn Jack Blues zur Welt. Erst kürzlich verriet Hailey übrigens, dass sie gern noch mehr Nachwuchs hätte.
„Ich möchte auf jeden Fall noch eins“, verriet sie im „Therapuss“-Podcast. „Ich habe es nicht eilig, aber ich möchte definitiv noch eins. Vielleicht bekomme ich noch vier. Vielleicht auch nur drei. Ich weiß es wirklich nicht. Ich nehme es einfach, wie es kommt.“
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