Hailey Bieber ließ Stringtanga und mehr blitzen

Sweeney mit Hammer-Kurven

Doch so heiß Hailey Biebers Look auch war, die Fashion-Konkurrenz schlief an diesem Abend natürlich nicht. Und so sorgte auch Sydney Sweeney mit ihren Hammer-Kurven und ausladendem Dekolleté in einem schwarzen Versace-Kleid wieder einmal für ein Blitzlichtgewitter.