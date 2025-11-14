Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Was für ein Anblick!

Hailey Bieber ließ Stringtanga und mehr blitzen

Star-Style
14.11.2025 15:00
Hailey Bieber sorgte bei der GQ Men Of The Year Party im Chateau Marmont für ein wahres ...
Hailey Bieber sorgte bei der GQ Men Of The Year Party im Chateau Marmont für ein wahres Blitzlichtgewitter.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Amy Sussman)

Hui, Hailey! Die Ehefrau von Justin Bieber sorgte bei der GQ Men Of The Year Party in Los Angeles für jede Menge Schnappatmung. Denn ihr Look gab mehr preis, als er verbarg ...

0 Kommentare

Bei Hailey Biebers Gucci-Dress wusste man eigentlich nicht, wo man zuerst hinschauen sollte. Denn das glitzernde, schwarze und bodenlange Kleid war nicht nur ziemlich tief dekolletiert, es war auch nahezu durchsichtig.

Kein BH, dafür Glitzer-Stringtanga!
Und auf einen BH hatte die Model-Schönheit bei der Preisverleihung im Chateau Marmont natürlich verzichtet.

Hailey Bieber war schon von vorne ein echter Hingucker.
Hailey Bieber war schon von vorne ein echter Hingucker.(Bild: AFP/AMY SUSSMAN)
Richtig heiß wurde es allerdings, als sich das Model umdrehte!
Richtig heiß wurde es allerdings, als sich das Model umdrehte!(Bild: AFP/AMY SUSSMAN)

Immerhin: In einen Stringtanga war die 28-Jährige an diesem Abend geschlüpft. Und den sollte auch jeder sehen!

Denn als Hailey Bieber den Fotografen schließlich den Rücken zukehrte, gab‘s eine sexy Überraschung. Das Designer-Kleid war hinten nämlich so weit ausgeschnitten, dass das sexy Höschen samt funkelndem Gucci-Emblem unter dem Stoff hervorblitzte. Wow!

Der Look war so freizügig, dass Hailey Bieber nach der Show lieber auf Nummer sicher ging und ...
Der Look war so freizügig, dass Hailey Bieber nach der Show lieber auf Nummer sicher ging und alles, was verrutschen konnte, festhielt!(Bild: © 2025 BACKGRID UK)

Sweeney mit Hammer-Kurven
Doch so heiß Hailey Biebers Look auch war, die Fashion-Konkurrenz schlief an diesem Abend natürlich nicht. Und so sorgte auch Sydney Sweeney mit ihren Hammer-Kurven und ausladendem Dekolleté in einem schwarzen Versace-Kleid wieder einmal für ein Blitzlichtgewitter. 

Ebenso wie Paris Jackson, die auf viel Bein und ein tiefes Dekolleté in einem Glitzerkleid setzte.

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney(Bild: AP/Richard Shotwell)
Paris Jackson
Paris Jackson(Bild: AP/Richard Shotwell)

Paris Hilton kam im funkelnden Minikleid, das sie mit schwarzen Overknee-Stiefeln kombinierte, während Influencerin Emma Chamberlain für einen Busenblitzer der besonderen Art sorgte.

Noch mehr Wow-Looks gibt es hier zum Durchklicken:

Das Motto des Abends war übrigens „Roter Teppich im Hollywood der 90er Jahre“. Unter den Preisträgern bei der GQ Men Of The Year Party waren unter anderem Sydney Sweeney, Hailey Bieber, Oscar Isaac, Stephen Colbert und Seth Rogen.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
121.462 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.383 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Gericht
Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus
74.115 mal gelesen
Die 16-Jährige legte ihr Kopftuch freiwillig ab. Dem Bruder passte das gar nicht.
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
928 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Lohnsteuer bis November geht für Pensionen drauf
662 mal kommentiert
Die Pensionen belasten das Budget immer mehr.
Mehr Star-Style
Was für ein Anblick!
Hailey Bieber ließ Stringtanga und mehr blitzen
Die tollsten Looks
Lena Gercke ließ bei Bambi-Verleihung tief blicken
Lustiger Winter-Look
Anya Taylor-Joy trägt schrägste Haube der Saison
63 und fabelhaft!
Demi Moore stahl im Naked-Dress allen die Show
Durchsichtig und sexy
Lily Allen trägt das ultimative „Revenge-Dress“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf