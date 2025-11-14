Hailey Bieber ließ Stringtanga und mehr blitzen

Hui, Hailey! Die Ehefrau von Justin Bieber sorgte bei der GQ Men Of The Year Party in Los Angeles für jede Menge Schnappatmung. Denn ihr Look gab mehr preis, als er verbarg ...
Bei Hailey Biebers Gucci-Dress wusste man eigentlich nicht, wo man zuerst hinschauen sollte. Denn das glitzernde, schwarze und bodenlange Kleid war nicht nur ziemlich tief dekolletiert, es war auch nahezu durchsichtig.
Kein BH, dafür Glitzer-Stringtanga!
Und auf einen BH hatte die Model-Schönheit bei der Preisverleihung im Chateau Marmont natürlich verzichtet.
Immerhin: In einen Stringtanga war die 28-Jährige an diesem Abend geschlüpft. Und den sollte auch jeder sehen!
Denn als Hailey Bieber den Fotografen schließlich den Rücken zukehrte, gab‘s eine sexy Überraschung. Das Designer-Kleid war hinten nämlich so weit ausgeschnitten, dass das sexy Höschen samt funkelndem Gucci-Emblem unter dem Stoff hervorblitzte. Wow!
Sweeney mit Hammer-Kurven
Doch so heiß Hailey Biebers Look auch war, die Fashion-Konkurrenz schlief an diesem Abend natürlich nicht. Und so sorgte auch Sydney Sweeney mit ihren Hammer-Kurven und ausladendem Dekolleté in einem schwarzen Versace-Kleid wieder einmal für ein Blitzlichtgewitter.
Ebenso wie Paris Jackson, die auf viel Bein und ein tiefes Dekolleté in einem Glitzerkleid setzte.
Paris Hilton kam im funkelnden Minikleid, das sie mit schwarzen Overknee-Stiefeln kombinierte, während Influencerin Emma Chamberlain für einen Busenblitzer der besonderen Art sorgte.
Noch mehr Wow-Looks gibt es hier zum Durchklicken:
Das Motto des Abends war übrigens „Roter Teppich im Hollywood der 90er Jahre“. Unter den Preisträgern bei der GQ Men Of The Year Party waren unter anderem Sydney Sweeney, Hailey Bieber, Oscar Isaac, Stephen Colbert und Seth Rogen.
